מאות אלפי אזרחים בישראל הוזהרו בעקבות גילוי יתושות מסוכנות

ח״כ אורי מקלב על עמדת גורמי האוצר לביטול סבסוד הצהרונים במסמך היועמ״שית: מזעזע לגלות במסמך של היועצת המשפטית לממשלה כיצד גורמי האוצר מחפשים ברוע את הכלי הפוגעני והמשמעותי ביותר ומציגים את שלילת סבסוד צהרונים כ׳כלי אפקטיבי׳ לפגיעה בלומדי התורה. מדובר ברשעות צרופה, באכזריות ושפל מוסרי. אותם פקידים שמטיפים לעידוד תעסוקה, פועלים ברשעות נגד העקרונות של עצמם. שלילת סבסוד הצהרונים היא פגיעה ישירה בפת לחמם ובריאותם של פעוטות חסרי ישע ובאמהות העובדות, שמונעת אך ורק מרדיפת לומדי התורה

קובי ישראל