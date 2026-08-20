יותר מ־10,000 טיסות: כרטיס הטיסה שכמעט רושש חברת תעופה

מבזקים נוספים
תאונת דרכים בתל אביב: רוכב אופניים חשמליים במצב קשה
רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב היום (12:05) ברחוב סהרון בתל אביב. צוותי מד"א מפנים לבית החולים איכילוב גבר כבן 50 במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
משרד הבריאות השמיד 155 ק"ג בשר ודגים לא ראויים בדימונה
משרד הבריאות השמיד כ-155 ק"ג של מוצרי בשר בקר, עוף ודגים בעסק "קרני פרה" ברחוב עזרא ונחמיה 21 בדימונה. הרופאה הווטרינרית הרשותית מצאה בביקורת ליקויים חמורים: שיווק מוצרים בניגוד לחקיקה, הקפאת מוצרים טריים, הפשרת בשרים, טחינה ותיבול, ומוצרים ללא סימון יצרן ותוקף. המשרד קורא לציבור שרכש מוצרים לא מסומנים או שפג תוקפם שלא לצרוך אותם ולהשליכם.יוסי נכטיגל
הלוויינים לא משקרים: הציר הצבאי החשאי שמתעצם ומדיר שינה בישראל
לצד שיתוף פעולה ביטחוני הדוק ומפתיע במיוחד בין קהיר לאנקרה, הכולל הקמת תשתיות לחימה ותמרונים צבאיים משותפים, מערכת הביטחון בירושלים עוקבת בדריכות עליונה אחר התיעודים מהחלל המתעדים חימוש ופיתוח מתקנים צבאיים תת קרקעיים במדבר סיני (צבא וביטחון)יהודה גליקמן
מסמך היסטורי נחשף: המכתב ששלח הבאבא סאלי זיע"א אחרי הקמת מדינת ישראל
מכתב מיוחד והיסטורי שנכתב בכתב ידו של האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא - הבאבא סאלי זיע"א, מציג פלא חזותי וספרותי, פסיפס של ביטויים וכמיהה נלהבת השופכת את ליבו לארץ הקודש | המכתב נשלח ממרוקו בשנת ה'תש"ט אל הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, שכיהן כשר הדתות הראשון של ישראל בכנסת הראשונה, ונחשף רק לאחרונה | המכתב המלא (חרדים)חזקי שטרן
מות הקיסרית, הכתרת היורש, המסע והמאמר | ההיסטוריה הסודית שמאחורי "המלך בשדה"
אם המשפט "אפילו דגים שבים רועדים" הוא המשפט הבלתי מעורער המזוהה עם חודש אלול - אחיו התאום הוא "המלך בשדה", שממזמן חרג מגבולות חסידות חב"ד | במאמר זה, ננסה להבין מהיכן הגיע, מה מקורו במציאות הריאלית של שדות רוסיה אי שם במאה ה-18 וה"סקופ ההיסטורי" הענק (היסטוריה)ישראל שפירא
פרשיית קרוויאל: הרוויח לבנק מיליארדים בעסקאות סודיות - ואז הפסיד 4.9 מיליארד אירו ביום אחד
ז'רום קרוויאל, גאון הסחר ששמו מוכר לשמצה בצרפת בעקבות פרשיית ענק שפרצה ב-2008, התחיל בכלל את דרכו כעוזר פשוט | תוך חודשים ספורים הפך הצעיר המוכשר לגאון סחר, כאשר תחת ידו עברו מיליארדי יורו, אותם העביר מעסקה לעסקה תוך שניות | כאשר הפסיד לבנק בו עבד כמעט חמישה מיליארדים בגלל עסקה לא מוצלחת, הבנק האשים אותו - ודרש את הכסף בחזרה, בית המשפט הצדיק את הבנק | לאחרונה, הוא התייצב מול המצלמות כדי לספר את הגרסה שלו לאירועים | הגאון הפיננסי של ה'וול סטריט' הצרפתי (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
מהמרתף החשוך ל-80 מדינות: הדרמה מאחורי הולדתו של ה"עוזי"
איך הפך נער גרמני חובב נשק, ללא השכלה פורמלית ותחת עינם הפקוחה של הבריטים, את תעשיית הנשק של מדינת ישראל הצעירה והענייה לאימפריה גלובלית? | מאחורי הקלעים של הדו-קרב הטכנולוגי הגדול, המיתוס הצ'כי, ומעמדו המפתיע של הקת המקפלת כסמל סטטוס (מגזין כיכר)דני שפיץ
"אני לוקחת כדור לפני כל פגישה": הסוד של הבחורה הותיר אותו בהלם
מספר בחורים לא קלטו מיד את הדגל האדום. אך גם מי שלא שם לב בפעם הראשונה, עשה זאת בשנייה. או בשלישית. זה היה מספר הפגישות הרב ביותר אליו הצליחה להגיע אי פעם | בחורת סמינר משתפת את סיפורה (שידוכים)אריה רוזן