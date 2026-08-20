משטר האייתוללות הוציא להורג צעיר שהורשע במעורבות בהפגנות המחאה שהתקיימו בעיר אספהאן בחודש ינואר, שם נהרגו ארבעה אנשי כוחות הביטחון האיראניים. לפי הנטען, הוא נכח במקום כשהוא מצויד בנשק קר, לבש כובע ומסכה, וכיבה את מכשיר הטלפון הנייד שלו כדי למנוע את זיהויו ומעקבו (בעולם)

יוסי נכטיגל