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מבזקלנצח את הרוח

מנחם עזב את שולחן השבת, פנה לחדרו ושם החל לשיר לבד שירי שבת בדמעות | סיפור מטלטל

ברגע מסוים במהלך הסעודה, אחד מבני המשפחה הוציא מכשיר חכם, תוך כדי דיבורים ומעשים שהיו בסתירה גמורה לקדושת השבת ולכל מה שלמדתי ואהבתי. אבא שלי שבעצמו היה במקום אחר, ניסה להראות לי שאכפת לו, ואז כל העיניים הופנו אליי – חלקם בציפייה לראות איך אגיב, וחלקם בניסיון לגרור אותי להסתכל ולזלזל יחד איתם (מגזין כיכר)

אילוסטרציה | צילום: נוצר באמצעות AI
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יהודה גליקמן
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