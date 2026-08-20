מבזקים נוספים
מירי רגב: מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה ישלם מחיר כבד
כאוס בנתב"ג: הצ'ק אין לטיסות היוצאות נעצר בגלל עומס חריג שנוצר, תורי ענק במקום - נכון לעכשיו, אין צפי לחזרה לפעילות סדירה | שרת התחבורה רגב שוהה בחופשה במרוקו (חדשות תעופה)איציק אברהם
גיבור: זה מה שעשה במחאות הצעיר שהוצא הבוקר להורג אכזרי באיראן
משטר האייתוללות הוציא להורג צעיר שהורשע במעורבות בהפגנות המחאה שהתקיימו בעיר אספהאן בחודש ינואר, שם נהרגו ארבעה אנשי כוחות הביטחון האיראניים. לפי הנטען, הוא נכח במקום כשהוא מצויד בנשק קר, לבש כובע ומסכה, וכיבה את מכשיר הטלפון הנייד שלו כדי למנוע את זיהויו ומעקבו (בעולם)יוסי נכטיגל
חברות תעופה עודכנו: נתב"ג ייסגר בשעה 14:00 - אם לא יהיה שינוי
כאוס בנתב"ג: הצ'ק אין לטיסות היוצאות נעצר בגלל עומס חריג שנוצר, תורי ענק במקום - נכון לעכשיו, אין צפי לחזרה לפעילות סדירה | שרת התחבורה רגב שוהה בחופשה במרוקו (חדשות תעופה)איציק אברהם
טראמפ טועה בענק: קים מחזיק ב-120 ראשי קרב גרעיניים
הפער בין וושינגטון לסיאול: שר ההגנה הדרום קוריאני העריך כי לפי ההערכות המקובלות לצפון קוריאה פי שניים ראשי קרב גרעיניים ממה שנקב דונלד טראמפ (חדשות בעולם)דני שפיץ
צעיר ישראלי נעלם ביפן כבר שלושה שבועות, חיפושים נרחבים; זה שמו ותמונתו
אמיר אמברבר מרמלה יצא לחו"ל באפריל • נכנס ליפן ב-2 באוגוסט ומאז נותק הקשר לחלוטין | המשפחה קוראת לציבור לסייע (בארץ)יוסי נכטיגל
תאונת דרכים בתל אביב: רוכב אופניים חשמליים במצב קשה
רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב היום (12:05) ברחוב סהרון בתל אביב. צוותי מד"א מפנים לבית החולים איכילוב גבר כבן 50 במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
משרד הבריאות השמיד 155 ק"ג בשר ודגים לא ראויים בדימונה
משרד הבריאות השמיד כ-155 ק"ג של מוצרי בשר בקר, עוף ודגים בעסק "קרני פרה" ברחוב עזרא ונחמיה 21 בדימונה. הרופאה הווטרינרית הרשותית מצאה בביקורת ליקויים חמורים: שיווק מוצרים בניגוד לחקיקה, הקפאת מוצרים טריים, הפשרת בשרים, טחינה ותיבול, ומוצרים ללא סימון יצרן ותוקף. המשרד קורא לציבור שרכש מוצרים לא מסומנים או שפג תוקפם שלא לצרוך אותם ולהשליכם.יוסי נכטיגל
הלוויינים לא משקרים: הציר הצבאי החשאי שמתעצם ומדיר שינה בישראל
לצד שיתוף פעולה ביטחוני הדוק ומפתיע במיוחד בין קהיר לאנקרה, הכולל הקמת תשתיות לחימה ותמרונים צבאיים משותפים, מערכת הביטחון בירושלים עוקבת בדריכות עליונה אחר התיעודים מהחלל המתעדים חימוש ופיתוח מתקנים צבאיים תת קרקעיים במדבר סיני (צבא וביטחון)יהודה גליקמן