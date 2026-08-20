אם הייתם פוגשים אותי לפני כמה שנים, כשצעדתי בצעדים חוששים ונכנסתי בשערי הישיבה הקטנה, לא הייתם מאמינים שאני זה שעומד כאן היום, רגע לפני החתונה, מביט אחורה בעין דומעת ומודה על כל פסיעה ופסיעה בדרך המפותלת שעברתי.

הכל התחיל בתקופה שבה עשיתי את המעבר מהתלמוד תורה ללימודים בישיבה הקטנה.

בבית שלנו, הדברים התחילו להשתנות בהדרגה. זה לא קרה ביום אחד, וגם לא בסערה גדולה או באירוע דרמטי אחד, אלא לאט לאט, בצעדים שקטים אך מורגשים היטב. האווירה השמורה, הפשוטה והחמה שהורגלתי אליה מילדות הלכה והתפוגגה. השיחות סביב השולחן כבר לא עסקו בתורה, במוסר ובשאיפות רוחניות שהיו תמיד המרכז והלב של חיינו, והרגשתי כיצד הסביבה הטבעית והתומכת שהייתה לי למשענת יציבה פשוט מתחילה להתפורר לי בין הידיים.

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פתאום מצאתי את עצמי חי בשני עולמות מקבילים ונפרדים לחלוטין, שאין ביניהם שום קשר או גשר. מצד אחד – סדר היום שלי בישיבה, השאיפה להתקדם בלימוד, להבין סוגיה בעיון, לשבת בבית המדרש מול הגמרא, להתחבר לחברים ולשאוף למעלה. מצד שני – החזרה מדי ערב לבית שבו הכל מרגיש שונה לגמרי.

הניסיונות לא היו פשוטים כלל. מדובר היה בעמידה יומיומית על המשמר, דווקא בפרטים הקטנים של החיים: לשמור על הריכוז ועל נקודת האמת הפנימית, לא להיסחף אחרי הרוחות החדשות והתפיסות שנכנסו לבית, ולהמשיך לאחוז בדרך ובמשנה שקיבלתי בכל הכוח, גם כשהרגשתי שאין לי שום גב או תמיכה מבית.

היו ימים שבהם ההרגשה הייתה כבדה מנשוא. הרגשתי בודד מאוד במערכה. הייתי יושב בסדר שלישי בבית המדרש, מסתכל סביבי על שאר הבחורים, ותוהה לעצמי אם יש עוד מישהו בבית המדרש שמבין מה עובר עליי ברגע שאני יוצא מפתחה של הישיבה וחוזר לבית שלי. בעוד שאר החברים חזרו לבתים תומכים, מחזקים ומכוונים, אני הייתי צריך לגייס כוחות נפש עצומים יום-יום רק כדי לשמור על הקיים ולא לדרדר מטה.

אך דווקא מתוך המצוקה והבדידות הזו, הבנתי שאני עומד בפני צומת דרכים קריטי בחיי: או שאני נחלש, מוותר ונסחף אחרי הזרם, או שאני מקבל החלטה אמיצה לצמוח, לבנות את עצמי מחדש ולהפוך את הניסיון והקושי למנוע צמיחה אדיר.

תפסתי את עצמי בידיים.

הבנתי שבלי דמות מבוגרת ומכוונת לא אוכל להחזיק מעמד לאורך זמן. אזרתי אומץ וביקשתי לשוחח עם המשגיח. נכנסתי לחדרו בלב רועד, ושטחתי בפניו את כל המורכבות, הקשיים והתחושות הקשות שסוחב בחור צעיר שנלחם על דרכו. המשגיח הקשיב בקשב רב, התרגש מאוד, ואמר לי יסוד גדול שנחקק בלבי: "מנחם היקר, תזכור תמיד – התפקיד שלך הוא לא לתקן את הסביבה שלך, לא לשפוט אותה ולא להטיף מוסר לאף אחד. התפקיד היחיד שלך הוא להאיר את החלק שלך. תהיה אתה חזק, תמשיך לשקוד על הדרך שלך, והאור הפנימי כבר יעשה את שלו".

הדברים הללו נפלו על אוזניים קשובות ונתנו לי כוח עצום להמשך. קבעתי לעצמי סדרים קבועים שלא זזים בשום אופן. נלחמתי על כל תפילה בכוונה, על כל שעה של לימוד ועל כל התחזקות קטנה. בית המדרש והלימוד הפכו עבורי למקלט בטוח ולמקום שבו הנפש שלי מצאה מרגוע, יציבות ושמחה אמיתית. ככל שהשקעתי יותר בבנייה העצמית שלי, כך הרגשתי כיצד נבנית בתוכי עמוד שדרה יציב שלא תלוי בשום גורם חיצוני.

אבל לא דמיינתי איזה מבחן מעשי ומטלטל יגיע דווקא בליל שבת אחד.

הייתי אז בשיעור ב', היה זה באמצע החורף, בתקופה שבה האווירה בבית כבר הייתה שונה לחלוטין. חזרתי מהתפילה, מלא בהתרוממות רוח, ונכנסתי לבית שבו השולחן היה ערוך, אך האווירה הייתה רחוקה ממה שהכרתי.

אלא שאז קרה הדבר עליו לא חלמתי.

ברגע מסוים במהלך הסעודה, אחד מבני המשפחה הוציא מכשיר חכם, תוך כדי דיבורים ומעשים שהיו בסתירה גמורה לקדושת השבת ולכל מה שלמדתי ואהבתי. אבא שלי שבעצמו היה במקום אחר, ניסה להראות לי שאכפת לו, ואז כל העיניים הופנו אליי – חלקם בציפייה לראות איך אגיב, וחלקם בניסיון לגרור אותי להסתכל ולזלזל יחד איתם.

זה היה רגע קשה מנשוא. הלב שלי דפק בעוצמה. מצד אחד, יצר הניצחון דחף אותי לקום, לכעוס, למחות ולהפגין סערת רוחות. מצד שני, ידעתי שכעס ומריבה רק ירחיקו וישברו את הכל. תפסתי את עצמי, עצמתי עיניים לרגע, ונזכרתי בדברי המשגיח:

"התפקיד שלך הוא לא לשפוט, אלא להאיר את החלק שלך".

במקום להיכנס לעימות או להישבר ולהביט, קמתי בשקט ובכבוד מהשולחן. חייכתי אליהם, ניגשתי לחדרי, פתחתי את הגמרא והתחלתי לשיר בקול נעים זמירות שבת, כשדמעות יורדות לי מהעיניים.

כעבור כמה דקות, השירה והאור השקט שבקע מהחדר שלי עשו את שלהם. הרעש בסלון נרגע, המכשיר כובה, ואחד האחים נכנס בצעדים שקטים לחדר שלי, הניח יד על כתפי והביט בי במבט שלא ראיתי אצלו הרבה זמן. עיניו היו מלאות תימהון, עם רכות שלא הייתה שם קודם.

"מנחם", הוא אמר בקול שקט, כמעט בלחישה, "אתה בוכה? איך אפשר לשיר ולבכות בבת אחת? מנחם סליחה... סליחה שנכנסנו לזה, סליחה שלא חשבנו עליך".

שתקתי רגע. הדמעות המשיכו לרדת, המשכתי לשיר ברגש עצום.

הוא לא ענה, רק נשאר לשבת לצידי, ובמשך כמה רגעים שרנו יחד בלחש, את השירים הידועים שכל בית יהודי גדל עליו.

לא חלפו אלא דקות ספורות, וצעדים נוספים נשמעו במסדרון. אחד אחרי השני, נכנסו אחיי ואחיותיי המתמודדים לחדר הקטן. הם עמדו שם בהתחלה בשקט, סתם מסתכלים, ולאט לאט הצטרפו גם הם לשירה. הקולות התחברו, והחדר התמלא בחמימות ובקרבה שלא הרגשנו המון זמן.

לאחר רבע שעה של שירה שבקעה רקיעים, הייתה דממה נעימה כזו, הבטתי בכולם, חייכתי ואמרתי: "טוב, חבר'ה, בואו כבר נעשה את זה בשולחן כמו פעם...".

כולם חייכו, קמו יחד, וחזרנו אל השולחן בסלון, לשירה מרגשת שלא הותירה עין יבשה אצל כולנו.

• • •

מאותו ליל שבת, משהו עמוק השתנה בבית שלנו. זה לא שכולם הפכו בשנייה לאנשים אחרים, אבל פתאום נהיה כבוד גדול בהרבה. פתאום להורים היה הרבה יותר אכפת מהאווירה, מהשבת ומהדרך שלי. הם ראו שזה לא מגיע ממקום של כעס או מחלוקת, אלא מתוך אכפתיות ואהבה אמיתית. הניסיון הקשה הזה הפך לנקודת המפנה שהחזירה לבית את הנשמה. הם היו שם, הם טעמו את זה, וגם אם: "שנה ופירש קשה מכולם" (פסחים מט,ב), יש משהו שיכול לשנות אם פועלים נכון.

אותו ליל שבת היה נקודת המפנה. הבנתי שכאשר עומדים חזק מול ניסיון – לא בכוח ולא בכעס, אלא מתוך נחישות פנימית ואור – הניסיון לא רק שאינו מוריד אותך, אלא הופך אותך למגדלור.

השנים חלפו, ובסייעתא דשמיא עברתי לישיבה גדולה. שם כבר הרגשתי שהשורשים שנטעתי בשנים הקשות עמוקים ויציבים מספיק כדי לעמוד בכל רוח מצויה, ובבית ידעו לחזור בהדרגה כפי יכולתם לחוף מבטחים רוחני, ואני עדיין מתפלל לחזרתם בתשובה מאהבה.

והיום, כשאני עומד בפתחו של פרק חדש ומרגש בחיי, מקים בית משלי ומביט אל העתיד, אני מבין שכל קושי, כל ניסיון וכל דמעה שעברתי בדרך היו מדויקים עבורי. הם אלו שבנו את האישיות שלי, חישלו אותי והביאו אותי למקום השמח, היציב והשלם שבו אני נמצא כיום. היה שווה הכל אני יכול לומר, בכדי לפתח את שרירי הלב שלי.