השבוע הותקף האדמו"ר מקרלין. לפני חודש בדיוק הותקף הרב פייבלזון. לפניו היו התקפות על הרב לייבל בביתו, ולפניו היו אחרים. ההסבר הנוח נשלף מיד: אלה הקיצונים. פלג מסוים, קבוצה מסוימת, אנשים שמעולם לא היו שייכים ממש ובעיקר, הם לא "אנחנו". סבורני שההסבר הזה אינו נכון. הוא בעיקר נועד לפטור את כולנו מלהסתכל (טור מחאה)

דוד הכהן