טייסת מסוקי הקרב 190 עברה לבסיס רמת דוד בצפון

איש העסקים ש"נעלם" וההתנצלות | התמונה שריגשה את ראש הישיבה | הראשון לציון בנופש | מאחורי הקלעים של הפריימריז בליכוד | ראש הישיבה שצעק "אלול" במלון | הילד שקיבל סוכריה מהגר"ד לנדו | החתונה המרגשת של שורד השבי | הריקוד של ראש הישיבה ובנו ראש הישיבה עם הנגיד | איש השיאים בהחזקת רמקולים | יעקב ריבלין נופש | העיתונאי שדרס צבי | כוכב הרשת והשידוך שהתבטל | מידד טסה מניח תפילין | הביצוע של פריד ואוהד | הראפר והשחקן בשירי רגש | הח"כ בשיעור פתיחה | פירר רוקד בחתונה | לוחמי האגרוף בסיור סליחות | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק