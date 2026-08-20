טייסת מסוקי הקרב 190 עברה לבסיס רמת דוד בצפון

מבזקים נוספים
נעצר רוכב אופנוע שנהג בבריונות והעלה תיעוד לרשת
משטרת ישראל עצרה רוכב אופנוע בן 39 מירושלים שנהג בבריונות בכביש והעלה את התיעוד לרשת חברתית. בסרטון נראה הרוכב נוהג בצורה מסוכנת ומסמן באצבע משולשת לעבר ניידת משטרה שנסעה בסמוך. היחידה המרכזית באגף התנועה ניהלה חקירה בעקבות הסרטון, ובחיפוש בדירת החשוד נמצאו פריטים המקשרים אותו לביצוע העבירות.קובי רוזן
פועל נפצע קשה מנפילה בקלנסווה
פועל פלסטיני כבן 56 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כארבעה מטרים במהלך עבודתו בקלנסווה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב. הפועל סבל מפציעה חודרת כתוצאה מהנפילה.קובי רוזן
ראש העיר שהפך ל"שטינקר" | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
איש העסקים ש"נעלם" וההתנצלות | התמונה שריגשה את ראש הישיבה | הראשון לציון בנופש | מאחורי הקלעים של הפריימריז בליכוד | ראש הישיבה שצעק "אלול" במלון | הילד שקיבל סוכריה מהגר"ד לנדו | החתונה המרגשת של שורד השבי | הריקוד של ראש הישיבה ובנו ראש הישיבה עם הנגיד | איש השיאים בהחזקת רמקולים | יעקב ריבלין נופש | העיתונאי שדרס צבי | כוכב הרשת והשידוך שהתבטל | מידד טסה מניח תפילין | הביצוע של פריד ואוהד | הראפר והשחקן בשירי רגש | הח"כ בשיעור פתיחה | פירר רוקד בחתונה | לוחמי האגרוף בסיור סליחות | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
תיעוד נדיר מתוך הקוקפיט: טייס צה"ל מבצע טיסת מעבר לבסיס החדש
דובר צה"ל פרסם תיעוד מתוך הקוקפיט בו נראה מסוק קרב של טייסת 190 מבצע את המעבר לבסיס החדש בצפון, כחלק מלקחי השבעה באוקטובר | כל הפרטים על השינוי המשמעותי בפריסת הכוחות (צבא)כיכר השבת
ראשוני: המשטרה בהודעה מסתורית על "פעילות חשודה" - כוחות רבים הוקפצו
משטרת ישראל הודיעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, הודעה בלתי שגרתית מצד המשטרה | לא ברור אם מדובר באירוע פח"ע או פלילי| המשטרה הקפיצה כוחות רבים למקום | זה מה שידוע בינתיים (משטרה)כיכר השבת
מצוד משטרתי בדרום: כוחות רבים הוקפצו לאזור תל ערד , ייתכנו חסימות
בשל דיווח אזרחי על חמושים שזוהו בתוך מספר רכבים , המשטרה הקפיצה כוחות רבים לאיתור חשודים
הכאוס החמור בנתב"ג: "שלחתי הודעה לעידן - אחי מה קורה? זה נכון?"
יו"ר ההסתדרות סיפר כי שלח הודעה לפנחס עידן, יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה, ברקע השביתה שהתרחשה היום. לדבריו, התערבותם השיבה את הסדר | דיווח: טיסות רבות ימריאו היום ללא מזוודות (בארץ)חזקי שטרן