ה"מחבלים" יקיימו הערב עצרת תפילה ומחאה על פסק הדין

מבזקים נוספים
לא תאמינו כמה זה עלה לנו: המחיר הבלתי נתפס של השביתה הספונטנית בנתב"ג
השביתה שהתרחשה היום בנתב"ג עלתה מיליונים רבים למדינת ישראל | הערכה: זה הזמן בו צפויה חזרה מלאה לשגרה | המטוסים שיצאו ללא מזוודות והזעם במשק (חדשות)כיכר השבת
סולחה בש"ס, כאוס ענק בנתב"ג | מטורף: בקבוקי תבערה בחתונה • צפו
דרעי עלה למעונו של הרב יצחק יוסף | כאוס ושיבושים בנתב"ג – נתניהו באזהרה חריפה | פינוי והרס ב"כפר רועים" סמוך לעמנואל | סוף עצוב לחיפושים: גופת בחור הישיבה אותרה בצפון | סערת חוברת ההנחיות למבקשי המקלט בבריטניה | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
מגישת ערוץ 12 מתחברת למסורת | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו
טלי גוטליב מרימה כיסא ומחפשת קולות | חרדים השתלטו על הליכוד - ולא מצביעים להם בסוף | קרעי לא מאחורי הפרגוד אבל מאחורי מה כן | מציל מזכיר אלול וצ'ט ג'י פי טי מעיר לסליחות | חתן שובר חבית - נהיה חור ברצפה | יוסי מקדיש שיר לביבי ומזמין אותו לאולפן | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)כיכר השבת
משרד הבריאות מזהיר: אל תצרכו משקאות Njoy ו-Joicy
משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך משקאות קלים של המותגים Njoy ו-Joicy. המוצרים יוצרו במפעל בטירה שפעל ללא רישיון ובתנאי תברואה ירודים ביותר המסכנים את בריאות הציבור. מדובר במשקאות בטעמים שונים: ענבים, תפוחים, מנגו, לימון נענע, אשכוליות, תפוזים ותות בננה. המוצרים משווקים על ידי Daas Group. במהלך פעילות אכיפה משותפת עם המשטרה אותר המפעל, הוצאו צווי תפיסה לסחורה ובעל המפעל זומן לשימוע.יוסי נכטיגל
פגישת דרעי והראש"ל שהכריעה את ההנהגה הספרדית והפיצול ב'יהדות התורה' | אולפן 'ליל שישי'
ממכתב הנהגת מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והפגישה הדרמטית של דרעי בבית הראש"ל הגר"י יוסף, דרך איומי הפיצול הלוהטים ביהדות התורה והתרעומת הגוברת ברחוב החרדי על ההנהגה, ועד לסערת המתפקדים בפריימריז בליכוד והקרב המתוח של מוטי בבצ'יק מול ראש הממשלה • חברי פאנל 'אולפן ליל שישי' בניתוח מקיף ומאחורי הקלעים של השבוע הסוער במערכת הפוליטית (TV)אולפן ליל שישי
שר החוץ היהודי נגד מדינת היהודים - ומאיים על ישראל בסנקציות | זו הסיבה לזעם הבריטי
שר החוץ הבריטי מיליבנד הודיע כי הוא מזמן את השגריר הישראלי | בהודעה שפורסמה איים משרד החוץ הבריטי להטיל סנקציות חדשות נגד ישראל | זו ההודעה לכעס הבריטי (בעולם)כיכר השבת
נער בן 16 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה
נער בן 16 נפצע היום (17:26) בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
בג"ץ פוסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל
בית המשפט העליון פסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל. בפסיקה נקבע כי "ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול".כיכר השבת