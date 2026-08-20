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נזק כבד

לא תאמינו כמה זה עלה לנו: המחיר הבלתי נתפס של השביתה הספונטנית בנתב"ג

השביתה שהתרחשה היום בנתב"ג עלתה מיליונים רבים למדינת ישראל | הערכה: זה הזמן בו צפויה חזרה מלאה לשגרה | המטוסים שיצאו ללא מזוודות והזעם במשק (חדשות) 

7תגובות
נתב"ג, הקיץ (צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

נזק כלכלי כבד למשק, המוערך על ידי משרד האוצר בין 25 ל-30 מיליון שקלים, נגרם בעקבות השיבושים הקשים והעיכובים בנמל התעופה בן גוריון, כך לפי דיווח בחדשות 12.

על פי הערכות גורמים בענף התעופה, לוח הטיסות צפוי לחזור לשגרה מלאה רק הלילה בחצות, כאשר כדי לגשר על הפערים שנוצרו, מרבית המטוסים הממריאים במהלך היום יוצאים לדרך ללא מזוודות הנוסעים. ההסכמה על סיום העיצומים והחזרת הפעילות התקבלה בתום פגישה בין מנכ"ל רשות שדות התעופה ליו"ר ועד העובדים.

סביב המשבר נרשמו חילופי דברים חריפים מצד ההנהגה המדינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה". במקביל, שרת התחבורה מירי רגב, השוהה בחופשה במרוקו, הנחתה לעתור לבית הדין לעבודה "על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריונית והלא חוקית", והוסיפה כי "מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה - ישלם מחיר כבד".

מנגד, מועמדת מפלגת "ביחד - בראשות בנט" לכנסת, קרן טרנר, תקפה את התנהלות המשרד וטענה כי הציבור "משלם את המחיר של משרד בתהליכי קריסה מרוב מינויים פוליטיים וניהול כושל". טרנר הוסיפה כי "המצב לא חייב להיות ככה" וציינה כי "בקרוב שיטת 'היהלומים' תעבור מהעולם, והנהלת משרד התחבורה לא תצא יחד ל'חופשה פרטית' במרוקו לשבוע בסוף אוגוסט".

מנגד, באיגוד עובדי התחבורה דחו את הטענות לשביתת פתע וטענו כי המקור לעומסים הוא מחסור מתמשך בכוח אדם. יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, התריע מבעוד מועד ואמר כי "חסרים לנו כ-400 עובדים ואנחנו לא מצליחים לגייס. כנראה שיהיו תורים בתקופה הקרובה - אני לא יודע איך נעבור את חודש אוגוסט". בשיחות סגורות הוסיף עידן כי "מדובר באנשים שעובדים כמו סבלים", בעוד ברשות שדות התעופה דחו את הטענות וציינו כי עשרות עובדים כבר נקלטו בשורות הארגון.
נתב"גשביתה

7 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אני ניצלתי מהשביתה. הטיסה שלנו היתה אתמול. נתבג אינו ערוך לכל כך הרבה נוסעים. אין מספיר כוח אדם ולמנהלי כנראה לא אכפת שהעובדים קורסים. אני מבין את הקורבנות של השביתה אבל נראה לי שרק ככה מבינים בישראל
נעם טל
6
לא נורמלי הייתיכמעט במטוס ובטלו לנו את הטיס להיום חצופים אי אפשרלעשות דבר כזה מהרגע לרגע
הילה
5
איזה כאוס מטורף... שרון קדמי תניח את המפתחות ותלך!! מירי רגב קחי פיקוד עכשיו על מה בחרו בך לפריימריז???
איב

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