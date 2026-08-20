נזק כלכלי כבד למשק, המוערך על ידי משרד האוצר בין 25 ל-30 מיליון שקלים, נגרם בעקבות השיבושים הקשים והעיכובים בנמל התעופה בן גוריון, כך לפי דיווח בחדשות 12.

על פי הערכות גורמים בענף התעופה, לוח הטיסות צפוי לחזור לשגרה מלאה רק הלילה בחצות, כאשר כדי לגשר על הפערים שנוצרו, מרבית המטוסים הממריאים במהלך היום יוצאים לדרך ללא מזוודות הנוסעים. ההסכמה על סיום העיצומים והחזרת הפעילות התקבלה בתום פגישה בין מנכ"ל רשות שדות התעופה ליו"ר ועד העובדים.

סביב המשבר נרשמו חילופי דברים חריפים מצד ההנהגה המדינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה". במקביל, שרת התחבורה מירי רגב, השוהה בחופשה במרוקו, הנחתה לעתור לבית הדין לעבודה "על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריונית והלא חוקית", והוסיפה כי "מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה - ישלם מחיר כבד".

מנגד, מועמדת מפלגת "ביחד - בראשות בנט" לכנסת, קרן טרנר, תקפה את התנהלות המשרד וטענה כי הציבור "משלם את המחיר של משרד בתהליכי קריסה מרוב מינויים פוליטיים וניהול כושל". טרנר הוסיפה כי "המצב לא חייב להיות ככה" וציינה כי "בקרוב שיטת 'היהלומים' תעבור מהעולם, והנהלת משרד התחבורה לא תצא יחד ל'חופשה פרטית' במרוקו לשבוע בסוף אוגוסט".

מנגד, באיגוד עובדי התחבורה דחו את הטענות לשביתת פתע וטענו כי המקור לעומסים הוא מחסור מתמשך בכוח אדם. יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, התריע מבעוד מועד ואמר כי "חסרים לנו כ-400 עובדים ואנחנו לא מצליחים לגייס. כנראה שיהיו תורים בתקופה הקרובה - אני לא יודע איך נעבור את חודש אוגוסט". בשיחות סגורות הוסיף עידן כי "מדובר באנשים שעובדים כמו סבלים", בעוד ברשות שדות התעופה דחו את הטענות וציינו כי עשרות עובדים כבר נקלטו בשורות הארגון.