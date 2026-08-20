ממשלת בריטניה פרסמה אתמול (רביעי) הודעה חריפה נגד החלטת ממשלת ישראל לקדם פרויקט בנייה באזור E1 שבין ירושלים למעלה אדומים.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הבהיר כי "הודעת ממשלת ישראל על פרסום מכרז לפרויקט ההתנחלות ב-E1 היא מעשה בלתי מתקבל על הדעת והרסני".

מיליבנד, שכיהן בעבר כמנהיג מפלגת הלייבור הבריטית והוא ממוצא יהודי פולני, טען כי "E1 יחתוך את לבה של פלסטין ומסתכן בהפרדת הגדה המערבית ממזרח ירושלים, דבר שיסכן את היתכנות פתרון שתי המדינות". הוא הוסיף כי "בריטניה הייתה ברורה בגלוי ובבדלתיים סגורות בהתנגדותה ל-E1 ובתמיכתה בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להבטיח ביטחון ושלום ארוכי טווח לישראלים ולפלסטינים".

על פי הנמסר, שר החוץ הבריטי פנה ישירות לעמיתו הישראלי גדעון סער והבהיר לו כי "ממשלת ישראל חייבת לעצור את תוכניות E1 באופן מיידי, לבטל את המכרז ולעצור את כל התפשטות ההתנחלויות". במקביל, הממונה על היחסים של ישראל זומן למשרד החוץ הבריטי, שם הוצגה ההתנגדות העמוקה של בריטניה לצעד ונדרשה נסיגה מיידית.

מיליבנד התייחס גם למצב בשטח והדגיש כי "ההשפעה של אלימות מתנחלים וטרור הייתה הרסנית עבור הקהילות הפלסטיניות. התפשטות ההתנחלויות והניסיונות ליצור חלוקה בלתי הפיכה בשטח מאיימים על השלום, הביטחון והסיכויים למדינה פלסטינית ברת קיימא".

איום בסנקציות ממוקדות

בסיום הודעתו הבהיר שר החוץ הבריטי כי "בריטניה לא תעמוד מן הצד ותקבל את הרס פתרון שתי המדינות". הוא הודיע כי "בשבועות הקרובים נציג ערכה מקיפה של צעדים כדי להגיב למדיניות ממשלת ישראל, להגן על היתכנות המדינה הפלסטינית, להפנות סנקציות ממוקדות נגד מי שמשתתפים בהתרחבות בלתי חוקית של התנחלויות, ולתמוך בשלום צודק וקיים לישראלים ולפלסטינים".

יצוין כי מיליבנד, שהיה מועמד ראשי לראשות ממשלת בריטניה בבחירות 2015, נחל אז תבוסה קשה מול דיוויד קמרון. למרות מוצאו היהודי, יחסו כלפי ישראל נחשב נוקשה יותר מזה של קמרון, שהיה ידוע ביחסו החם יחסית למדינת ישראל.