משרד הבריאות מזהיר: אל תצרכו משקאות Njoy ו-Joicy

טלי גוטליב מרימה כיסא ומחפשת קולות | חרדים השתלטו על הליכוד - ולא מצביעים להם בסוף | קרעי לא מאחורי הפרגוד אבל מאחורי מה כן | מציל מזכיר אלול וצ'ט ג'י פי טי מעיר לסליחות | חתן שובר חבית - נהיה חור ברצפה | יוסי מקדיש שיר לביבי ומזמין אותו לאולפן | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)

כיכר השבת