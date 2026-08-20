שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית החרדית הגיע לסיכומו באולפן 'ליל שישי' של 'כיכר השבת' בהגשת ישי כהן. חברי הפאנל – חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', הכתב הפוליטי של ערוץ 16 שלומי גיל, ראש עיריית אלעד לשעבר צורי קריספל, והפרשן אבי גרינצייג – התכנסו לניתוח מקיף ומעמיק של האירועים שהסעירו את הרחוב החרדי ואת המערכת הפוליטית כולה מאחורי הקלעים.

המכתב הדרמטי וההנהגה בש"ס

בפתח המשדר התייחסו המשתתפים לעלייתו הדרמטית של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי למעונו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.

כזכור, דרעי הגיש לראש"ל איגרת אישית מזקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, שמינה אותו לשליחו המיוחד.

במכתבו הדגיש הגר"מ מאיה כי תנועת ש"ס שמרה ותמשיך לשמור על מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. לפיכך, ביקש מהראש"ל – מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו – לקחת על עצמו להנחות ולהנהיג את יישום מורשת מרן בקרב תנועת ש"ס ומוסדותיה. חברי הפאנל ניתחו את המשמעויות הפוליטיות והפנים-סיעתיות הנגזרות מצעד משמעותי זה.

האיום בפיצול והתסכול הגובר ברחוב החרדי

בהמשך הדיון עברו הפרשנים לעסוק באיום מצידה של 'דגל התורה' לפצל את הסיעה רגע לפני הבחירות ולרוץ בנפרד מ'אגודת ישראל'. הפאנל דן בשאלה האם גדולי ישראל אכן יאפשרו צעד דרמטי כזה, שעלול להוריד את 'אגודה' אל מתחת לאחוז החסימה ולהביא שטף שינויים במפה הפוליטית.

במקביל, הועלתה האכזבה הגדולה בקרב הציבור החרדי מההנהגה הפוליטית ומביצועיה לאורך הקדנציה האחרונה, לצד הדיון האם מפלגות חדשות – כמו 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר – באמת מייצגות את הציבור המאוכזב.

הסערה בליכוד והקרב של בבצ'יק

בחלקו השלישי של המשדר, ניתחו חברי הפאנל את גל המתפקדים החרדים בליכוד שהגיעו להצביע בפריימריז – נושא שתפס את מירב הכותרות בטענה כי "החרדים משתלטים על הליכוד".

הפרשנים בחנו כמה חרדים באמת התפקדו והצביעו בפועל בשטח, ודנו בשאלה המרכזית: האם מוטי בבצ'יק אכן הצליח במשימה הפוליטית שלו במאבק הכוחות מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.