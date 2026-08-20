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פגישת דרעי והראש"ל שהכריעה את ההנהגה הספרדית והפיצול ב'יהדות התורה' | אולפן 'ליל שישי'

ממכתב הנהגת מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והפגישה הדרמטית של דרעי בבית הראש"ל הגר"י יוסף, דרך איומי הפיצול הלוהטים ביהדות התורה והתרעומת הגוברת ברחוב החרדי על ההנהגה, ועד לסערת המתפקדים בפריימריז בליכוד והקרב המתוח של מוטי בבצ'יק מול ראש הממשלה • חברי פאנל 'אולפן ליל שישי' בניתוח מקיף ומאחורי הקלעים של השבוע הסוער במערכת הפוליטית (TV)

19תגובות
אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה
אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה

שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית החרדית הגיע לסיכומו באולפן 'ליל שישי' של 'כיכר השבת' בהגשת . חברי הפאנל – חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', הכתב הפוליטי של ערוץ 16 שלומי גיל, ראש עיריית אלעד לשעבר צורי קריספל, והפרשן אבי גרינצייג – התכנסו לניתוח מקיף ומעמיק של האירועים שהסעירו את הרחוב החרדי ואת המערכת הפוליטית כולה מאחורי הקלעים.

המכתב הדרמטי וההנהגה בש"ס

בפתח המשדר התייחסו המשתתפים לעלייתו הדרמטית של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי למעונו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.

כזכור, דרעי הגיש לראש"ל איגרת אישית מזקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, שמינה אותו לשליחו המיוחד.

במכתבו הדגיש הגר"מ מאיה כי תנועת ש"ס שמרה ותמשיך לשמור על מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. לפיכך, ביקש מהראש"ל – מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו – לקחת על עצמו להנחות ולהנהיג את יישום מורשת מרן בקרב תנועת ש"ס ומוסדותיה. חברי הפאנל ניתחו את המשמעויות הפוליטיות והפנים-סיעתיות הנגזרות מצעד משמעותי זה.

האיום בפיצול והתסכול הגובר ברחוב החרדי

בהמשך הדיון עברו הפרשנים לעסוק באיום מצידה של 'דגל התורה' לפצל את הסיעה רגע לפני הבחירות ולרוץ בנפרד מ'אגודת ישראל'. הפאנל דן בשאלה האם גדולי ישראל אכן יאפשרו צעד דרמטי כזה, שעלול להוריד את 'אגודה' אל מתחת לאחוז החסימה ולהביא שטף שינויים במפה הפוליטית.

במקביל, הועלתה האכזבה הגדולה בקרב הציבור החרדי מההנהגה הפוליטית ומביצועיה לאורך הקדנציה האחרונה, לצד הדיון האם מפלגות חדשות – כמו 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר – באמת מייצגות את הציבור המאוכזב.

הסערה בליכוד והקרב של בבצ'יק

בחלקו השלישי של המשדר, ניתחו חברי הפאנל את גל המתפקדים החרדים בליכוד שהגיעו להצביע בפריימריז – נושא שתפס את מירב הכותרות בטענה כי "החרדים משתלטים על הליכוד".

הפרשנים בחנו כמה חרדים באמת התפקדו והצביעו בפועל בשטח, ודנו בשאלה המרכזית: האם מוטי בבצ'יק אכן הצליח במשימה הפוליטית שלו במאבק הכוחות מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.
ישי כהןאבי גרינצייגשלומי גילצורי קריספלאולפן ליל שישי

19 תגובות

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16
לא הכול אשמת הנציגים החרדיים. כמעט אף אחד בממשלה הזו לא הצליח להביא שינוי. השינוי במדינה הוא עמוק הרבה יותר מאשר פלסתר מגזרי. קוראים לזה מחלת בג"ץ. אם החרדים רוצים פלסתרים, הם רק מעמיקים את המחלה.
רוני
מסכים . לכן החרדים הם האשמים העיקריים. כשיצאנו להפגנןת בעד הרפורמה הם ברחו. אמרו, לא נוגע לנו. לא להתגרות וכו. הזהרנו שזה יתפוצץ להם בפנים. אם החרדים היו מצטרפים ומאיימים אז על ביבי, לא היתה לו ברירה. עכשיו זה מאוחר
יוחאי
החרדים לא אשמים בגלל שלא עשו יותר טוב. אולי הם טעו. אבל זה לא מטיל עליהם את האשמה. תיקון יסודי דורש תהליך וסבלנות. התיקון יבוא, אם כי תלוי בנו כמה זמן ייקח. אם השמאל יעלה לשלטון זה יכול לקחת עוד 20 שנה. אם הימין יעלה, זה ילך יותר מהר.
רוני
הכל אשמת הנציגים החרדים נקודה. [למעט בבציק] תסתכל ימינה, סמוטריץ הביא לציבור שלו מה שלו הביאו להם 70 שנה, תסתכל יותר ימינה, בן גביר הביא למשטרה 9 מיליארד שקל ושינה את בתי הכלא בישראל לצמיתות. אז תגיד לי אתה היה לנו 18 מנדטים הינו לשון מאזניים ודגל ושס [למעט בבציק] מכרו את הציבור החרדי לנתניהו בשביל
תסתכל לעובדות בעיניים!
15
בבצ'יק הוא שליח הנאמן לשולחיו, לא משנה לו מה, הוא לא משחק משחקים, פוגעים בעולם התורה קיבל הוראה להילחם בלי פוזות
יעקב מאיר
14
אז מה עכשיו דרעי יחייב את הרב יצחק יוסף להיות יותר מתון באמירות שלו ??? ואים יבו לרב יצחק לומר מה שיש לו בבטן היה אסור לו ???
גמזו ל 🧐

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