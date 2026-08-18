"כיפות שחורות" - פאנל האקטואליה של 'כיכר השבת', התוכנית ששמה את הנושאים הכי נפיצים על השולחן, ללא פילטרים, כמדי יום שלישי ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, עם פאנל מיוחד, רגע לאחר הפריימריז הדרמטיים בליכוד ופתיחת 'זמן אלול' בהיכלי הישיבות.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, זירה חופשית, רץ ברשת ואיש השבוע.

השבוע התארחו בפאנל:

ישי כהן - הפרשן הפוליטי ועורך התוכן של 'כיכר השבת', שניתח את השפעת המפקד החרדי על תוצאות הליכוד והטיל פצצה פוליטית כשטען שחוק הגיוס יעבור רק בממשלה שאינה ימין-מלא.

- הפרשן הפוליטי ועורך התוכן של 'כיכר השבת', שניתח את השפעת המפקד החרדי על תוצאות הליכוד והטיל פצצה פוליטית כשטען שחוק הגיוס יעבור רק בממשלה שאינה ימין-מלא. עו"ד נתן רוזנבלט - מומחה נדל"ן, עורך דין ואיש תקשורת חרדי, שהסביר מדוע הצעירים החרדים מתפקדים למפלגת הליכוד בשל היעדר במה במפלגות החרדיות, והזדעזע מההתדיינות בבתי משפט אזרחיים בסכסוך בפוניבז'.

- מומחה נדל"ן, עורך דין ואיש תקשורת חרדי, שהסביר מדוע הצעירים החרדים מתפקדים למפלגת הליכוד בשל היעדר במה במפלגות החרדיות, והזדעזע מההתדיינות בבתי משפט אזרחיים בסכסוך בפוניבז'. יואב אדומי - יזם ואיש הייטק ממובילי מפלגת 'הציונים המילואימניקים', שתקף בחריפות את קבוצות הלחץ החרדיות בליכוד וקרא לשוויון מלא בנטל הגיוס והתעסוקה ללא הבדל בין מגזרים.

- יזם ואיש הייטק ממובילי מפלגת 'הציונים המילואימניקים', שתקף בחריפות את קבוצות הלחץ החרדיות בליכוד וקרא לשוויון מלא בנטל הגיוס והתעסוקה ללא הבדל בין מגזרים. עו"ד יאיר גבאי - חבר מועצת עיריית ירושלים לשעבר שהתמודד בעצמו בפריימריז בליכוד, שהתריע מפני עיוות רצון הבוחרים על ידי קבוצות שאינן מצביעות למפלגה בקלפי.

כותרת שבועית (הפריימריז בליכוד והדיל החרדי)

הדיון נפתח בניתוח תוצאות הפריימריז בליכוד, שבהם נרשם מהפך בצמרת - אלי כהן במקום הראשון אחרי נתניהו, אמיר אוחנה רביעי, יריב לוין שביעי, מירי רגב שמינית, ואילו ניר ברקת התרסק למקום ה-24 ושורה של שרים וח"כים נדחקו החוצה.

הפאנל התמקד בתמונות מבנייני האומה שהציגו אלפי חרדים שהגיעו להצביע. ישי כהן טען כי שיטת הפריימריז פשטה את הרגל ברגע שציבור מתפקד למפלגה שהוא אינו מצביע עבורה בבחירות הכלליות. עו"ד נתן רוזנבלט הדף את הטענות על שוחד בחירות והסביר כי צעירים חרדים מתפקדים משום שבמפלגות החרדיות אין להם שום יכולת ביטוי ובחירה. יואב דומב טען כי מדובר בסחיטה פוליטית של נבחרי הציבור בליכוד באמצעות קבוצות לחץ.

חרדים לכיס (קרן עולם התורה ומתווה בנט)

בעקבות חשיפת הנתונים על כך ש'קרן עולם התורה' חילקה מעל חצי מיליארד שקלים לכ-450 ישיבות וכוללים (בראשן מיר עם 19 מיליון ש"ח ופוניבז' עם 13 מיליון ש"ח), דנו המשתתפים בשאלה כמה זמן יוכל המפעל להחזיק מעמד מתרומות מחו"ל.

עו"ד יאיר גבאי קבע כי מדובר בפתרון זמני שיקרוס תוך שנתיים-שלוש. ישי כהן היכה גלים כשהצהיר כי שום חוק גיוס לא יעבור את מבחן בג"ץ בממשלת ימין צרה, וכי הפתרון היחיד יושג בהסכמה שקטה בממשלת מרכז-שמאל. עו"ד רוזנבלט הגיב כי הוא מוכן לחתום מיד על מתווה נפתלי בנט המציע אפס תקציבים לצד אפס מעצרים.

סכסוך פוניבז' בבית המשפט (הפסק והחילול השם)

אישור פסק הבוררות בבית המשפט המחוזי, שהורה על פינוי תלמידי הגר"ש מרקוביץ' עד ה-3 בספטמבר ולווה בביקורת חריפה של השופטת על האלימות בגבעה, עורר דיון נוקב.

עו"ד רוזנבלט הגדיר זאת כאיסור חמור של פנייה לערכאות, ותהה כיצד ניתן למסור את הישיבה החשובה ביותר לידי בית משפט חילוני ובו זמנית למחות נגד התערבות בג"ץ בעולם הישיבות. ישי כהן שיתף בבושה שחש לאורך השנים כשנאלץ להסביר באולפני הטלוויזיה כיצד בחורי ישיבה משליכים מוצרי חלב וקוטג' על ראשי ישיבות. עו"ד יאיר גבאי העריך כי המשברים הללו יובילו הורים חרדים רבים להעדיף בעתיד ישיבות הסדר חרדיות.

רץ ברשת (ההפגנה נגד ישראל בקמפ של סאטמר)

תיעוד מתוך מחנה קיץ חרדי בארה"ב, שבו נראו ילדים מפגינים בשלטים ובקריאות נגד מדינת ישראל, עורר סערה. עו"ד רוזנבלט, שביקר לאחרונה אצל האדמו"ר מסאטמר, סיפר כי בחסידות מדברים על כך שבחורים יצטרכו לעזוב את הארץ עקב גזירת הגיוס. עו"ד גבאי השווה את התיעוד לקייטנות של חמאס - אמירה שגררה מחאה חריפה מכל יושבי האולפן, שהבהירו כי אין להשוות בין מחלוקת אידיאולוגית קשה לבין ארגון טרור רצחני.

מי היה איש השבוע שלהם?

עו"ד נתן רוזנבלט בחר במאות אלפי בחורי הישיבות שפתחו את 'זמן אלול' בהיכלי התורה, חרף גזירות הגיוס והסנקציות.

בחר במאות אלפי בחורי הישיבות שפתחו את 'זמן אלול' בהיכלי התורה, חרף גזירות הגיוס והסנקציות. יואב דומב בחר באזרח המשרת, חיילי המילואים ובנות זוגם שנושאות בנטל הבית לאורך מאות ימי לחימה.

בחר באזרח המשרת, חיילי המילואים ובנות זוגם שנושאות בנטל הבית לאורך מאות ימי לחימה. עו"ד יאיר גבאי בחר בבחורי ישיבות ההסדר המשלבים "ספרא וסייפא" ומקדמים תורה ועבודה לאורך כל חייהם.

בחר בבחורי ישיבות ההסדר המשלבים "ספרא וסייפא" ומקדמים תורה ועבודה לאורך כל חייהם. ישי כהן בחר בשר ניר ברקת (בציניות), שהפעיל מנגנון הרס עצמי שדרדר אותו למקום ה-24 בפריימריז לאחר ניסיון הפוטש נגד נתניהו.

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