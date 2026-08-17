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מפצחים את שיטת ההשפעה

השתלטות עוינת או זרוע לגיטימית? כך אלפי חרדים מצליחים להשתלט על 'הליכוד' מבפנים | משדר מיוחד

המאבק של רה"מ בנימין נתניהו על רשימת 'הליכוד' והחשש הכבד מאובדן מנדטים, לצד התופעה הדרמטית של אלפי החרדים ששטפו את הקלפיות במטרה להשפיע מבפנים על חוק הגיוס וסוגיות דת ומדינה, והשאלה המטרידה האם ביום שאחרי הבחירות נראה שוב ממשלה רחבה ללא החרדים | אבי מימרן, יעקב וידר, הרב אברהם ובר ויוסי בן עטר במשדר מיוחד בהגשת ישי כהן (בחירות 2026)

18תגובות
משדר מיוחד | צפו
משדר מיוחד | צפו

הבחירות המקדימות בתנועת הליכוד מציפות מחדש את המתחים הפנימיים הסוערים במפלגת השלטון. במשדר מיוחד מאולפן 'כיכר השבת', בהגשת ובהשתתפות אבי מימרן, מגיש המהדורה המרכזית ב'קול חי'; יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד; הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות ואיש 'דגל התורה'; ויוסי בן עטר, פרשן 'סרוגים' - דנים חברי הפאנל בניסיונותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצב מחדש את פני הרשימה לכנסת, לצד התחזקותה של תופעה מרתקת המשנה את כללי המשחק: נהירתם של אלפי מתפקדים חרדים לקלפיות.

בתחילת המשדר, דנים חברי הפאנל במאבק האגרסיבי של נתניהו על הרכבת הרשימה. המשתתפים מעלים את שאלת הדרישה לשמונה שריונים וההתערבות הבלתי-מתפשרת בזהות הנבחרים, ותוהים האם בלשכת ראש הממשלה לא סומכים על הבחירה של חברי המרכז והמתפקדים, מתוך הבנה שרשימה שיקבע השטח בלבד עלולה להוביל להפסד בטוח בבחירות הכלליות.

הפריימריז בליכוד (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בהמשך הדיון, עוסקים חברי הפאנל במתחים הפרסונליים היצריים במפלגה. המשתתפים מנתחים את הלחצים שמפעילים בסביבת נתניהו נגד מועמדותה של ח"כ טלי גוטליב, תוך תדרוכים כי שילובה במקום בולט יעלה למפלגה באובדן של שני מנדטים יקרים - בזמן שגוטליב מכחישה ולשכת ראש הממשלה שותקת.

כמו כן, דנים חברי הפאנל בקרב החזיתי המנוהל נגד השר ניר ברקת, על רקע הדיווחים על ניסיון פוטש והדחת נתניהו מתפקידו שביקש להוציא לפועל לאחר מתקפת הפתע של חמאס.

בחלקו השני של המשדר, עוברים חברי הפאנל לדון בתופעה הבולטת של אלפי המצביעים החרדים שהגיעו לקלפיות ברחבי הארץ. המשתתפים מנתחים את השאלה כמה חרדים אכן התפקדו לליכוד, ומעלים את התהייה האם מדובר בהצבעה אסטרטגית בלבד בעוד קולם ביום הבחירות הכלליות יינתן בכלל לסיעות החרדיות.

מצביעים חרדים בפריימריז בליכוד (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

בהמשך לכך, דנים חברי הפאנל בניסיון של המתפקדים החרדים להשתלט על כוח השפעה מבפנים ולסייע בחקיקה הקשורה לדת ומדינה. המשתתפים בוחנים האם זו הדרך האפקטיבית להביא לחקיקת חוק הגיוס, לאחר שהחוק נפל בכנסת האחרונה בין היתר בשל התנגדותם של חברי כנסת מהליכוד, כמו יולי אדלשטיין ודן אילוז.

בחלקו האחרון של הפאנל, מנתחים חברי המשדר את התסריט הפוליטי של הלילה שאחרי פתיחת המעטפות. המשתתפים דנים בשאלה המרכזית האם ביום שאחרי הבחירות ראש הממשלה נתניהו לא יהסס לפנות להקמת ממשלה רחבה ללא הסיעות החרדיות - בדיוק כפי שעשה בשנת 2013 כשהלך לממשלה עם "ברית האחים" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

צפו בפאנל המלא והמרתק בראשית הכתבה
הליכודישי כהןפריימריזאבי מימרןיעקב וידריוסי בן עטרהרב אברהם וברבחירות 2026

18 תגובות

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12
דרישה מנשיא ארצות הברית עוד התנתקות ואז המפלגות ירוצו על ארבע לחרדים
גאה להיות משתמט
11
נתניהו, אל תחשוב שאתה יכול לעשות קומבינות עם בנט ולפיד כמו בשנת 2013 ולשכוח את החרדים. הציבור התעורר, נכנס לכם לתוך הבית בליכוד, ועכשיו אתם תרקדו לפי החליל המפלגות החרדיות, מובן או לא מובן?
עידן
החרדים עוד לא קלטו שאי אפשר לנהל מדינה נורמאלית כאילו זה חסידות בבני ברק.
הונאה וגזל
הכי אהבתי את הסיומת של התוכנית שהחרדים רצו רק את חוק הגיוס אבל האמת שדרעי רצה בעיקר כספים וגובים למשפחתו המורחבת
שיבי
נורא מביך שחרדים מתעסקים בזבל של הליכוד
שני
10
האמת היא שזה קצת מצחיק לראות איך כולם פתאום נלחצים מזה שהחרדים מצביעים. מותר לנו להתפקד לאן שאנחנו רוצים, לא? מצד שני, אני לא בטוח כמה הצעירים האלה באמת מבינים בפוליטיקה הפנימית שם, שלא ינצלו אותם סתם בשביל קולות.
יעל
ממש לא. אם אתם לא מצביעים למפלגה אז זה גניבת קולות. אף אחד לא חשב שלא תיהיה לכם בושה ככה לגנוב ולכן זה לא מעוגן בחוק
נו באמת
על מה את מדברת, "יעל"? אסור להצביע תמורת תשלום.
מר בחור

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