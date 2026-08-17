משדר מיוחד | צפו 10 10 0:00 / 31:32 משדר מיוחד | צפו

הבחירות המקדימות בתנועת הליכוד מציפות מחדש את המתחים הפנימיים הסוערים במפלגת השלטון. במשדר מיוחד מאולפן 'כיכר השבת', בהגשת ישי כהן ובהשתתפות אבי מימרן, מגיש המהדורה המרכזית ב'קול חי'; יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד; הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות ואיש 'דגל התורה'; ויוסי בן עטר, פרשן 'סרוגים' - דנים חברי הפאנל בניסיונותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצב מחדש את פני הרשימה לכנסת, לצד התחזקותה של תופעה מרתקת המשנה את כללי המשחק: נהירתם של אלפי מתפקדים חרדים לקלפיות.

בתחילת המשדר, דנים חברי הפאנל במאבק האגרסיבי של נתניהו על הרכבת הרשימה. המשתתפים מעלים את שאלת הדרישה לשמונה שריונים וההתערבות הבלתי-מתפשרת בזהות הנבחרים, ותוהים האם בלשכת ראש הממשלה לא סומכים על הבחירה של חברי המרכז והמתפקדים, מתוך הבנה שרשימה שיקבע השטח בלבד עלולה להוביל להפסד בטוח בבחירות הכלליות.

הפריימריז בליכוד ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בהמשך הדיון, עוסקים חברי הפאנל במתחים הפרסונליים היצריים במפלגה. המשתתפים מנתחים את הלחצים שמפעילים בסביבת נתניהו נגד מועמדותה של ח"כ טלי גוטליב, תוך תדרוכים כי שילובה במקום בולט יעלה למפלגה באובדן של שני מנדטים יקרים - בזמן שגוטליב מכחישה ולשכת ראש הממשלה שותקת. האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 "סמוטריץ' מרחיק מצביעים חרדים; נזק אלקטורלי": השיחה בין נתניהו לבן גביר, וסקרי העומק נחשפים יוני גבאי | 28.08.26 כמו כן, דנים חברי הפאנל בקרב החזיתי המנוהל נגד השר ניר ברקת, על רקע הדיווחים על ניסיון פוטש והדחת נתניהו מתפקידו שביקש להוציא לפועל לאחר מתקפת הפתע של חמאס. בחלקו השני של המשדר, עוברים חברי הפאנל לדון בתופעה הבולטת של אלפי המצביעים החרדים שהגיעו לקלפיות ברחבי הארץ. המשתתפים מנתחים את השאלה כמה חרדים אכן התפקדו לליכוד, ומעלים את התהייה האם מדובר בהצבעה אסטרטגית בלבד בעוד קולם ביום הבחירות הכלליות יינתן בכלל לסיעות החרדיות.

מצביעים חרדים בפריימריז בליכוד ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

בהמשך לכך, דנים חברי הפאנל בניסיון של המתפקדים החרדים להשתלט על כוח השפעה מבפנים ולסייע בחקיקה הקשורה לדת ומדינה. המשתתפים בוחנים האם זו הדרך האפקטיבית להביא לחקיקת חוק הגיוס, לאחר שהחוק נפל בכנסת האחרונה בין היתר בשל התנגדותם של חברי כנסת מהליכוד, כמו יולי אדלשטיין ודן אילוז.

בחלקו האחרון של הפאנל, מנתחים חברי המשדר את התסריט הפוליטי של הלילה שאחרי פתיחת המעטפות. המשתתפים דנים בשאלה המרכזית האם ביום שאחרי הבחירות ראש הממשלה נתניהו לא יהסס לפנות להקמת ממשלה רחבה ללא הסיעות החרדיות - בדיוק כפי שעשה בשנת 2013 כשהלך לממשלה עם "ברית האחים" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

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