ההורים קורסים: התשלום עבור בחור מצויין הגיע ל3 מליון

מה קורה כשגזענות, קשיים כלכליים ופוליטיקה סוערת נפגשים באולפן אחד? בתוכנית "דבר ראשון", בהגשת משה מנס ושוקי סלומון, עלו על השולחן הנושאים המורכבים והרגישים ביותר המעסיקים כיום את הציבור החרדי והישראלי. סביב הדיונים הלוהטים, שילבו השניים ניתוח של משבר השידוכים, אפליה פנימית, שאלת תקציבי הישיבות וראיון עומק עם הפרשן הבכיר ישי כהן.

משבר הדיור בשידוכים: הורים הולכים לעולמם מרוב חובות

אחד הנושאים הכואבים והמטלטלים ביותר בתוכנית עסק בדרישות הכספיות המופרזות בשידוכים במגזר החרדי. שוקי סלומון שיתף בהודעה שקיבל מאב לארבע בנות בסמינרים, החש כי הוא עומד לפני קריסה טוטאלית. לדבריו, השיטה הרווחת כיום בציבור הליטאי, דורשת מהורי הכלה להביא דירה באזורי ביקוש כמו ירושלים, בני ברק או בית שמש בסכומים המגיעים לכשלושה מיליון שקלים עבור בחור שנחשב בן תורה.

סלומון תיאר את המצב בכאב וציין כי בעבר הסתפקו במתנות צנועות, ואילו כיום הבחורה נדרשת להביא רכב ודירה, כאשר לעיתים כעבור שנתיים הבחור מפסיק ללמוד. הוא סיפר על אבות שנכנסים למרה שחורה כשנולדת להם בת מכיוון שהם מבינים שעליהם לחסוך עשרות אלפי שקלים בחודש. לטענתו, הורים ממוטטים את בריאותם ונכנסים לחובות עתק בגמ"חים ובמשכנתאות כדי לא לפגוע בבתם שחונכה כי מי שאינו בן תורה נחשב סוג ב'.

מנגד, משה מנס הציג זווית ראייה שונה על מנגנון הלחץ החברתי. מנס טען כי אף אחד לא מכריח את ההורים. אבל שוקי התעקש וטען לאשמת הסמינרים והרבנים לדבריו כאשר אב שולח את בתו לסמינר, מחנכים אותה שם שהיא חייבת בן תורה. בישיבות המובילות כמו חברון ופוניבז' מקובל שבחור טוב מקבל דירה, ואם ההורים לא ישלמו, הבת עלולה להישאר בבית עד גיל מאוחר ולקחת בחור פחות מבוקש.

כפתרון למשבר, קרא סלומון לגדולי ישראל להתערב באופן מיידי ולהגדיר את המצב כסכנת נפשות ופיקוח נפש ממש, באמצעות הוצאת תקנה נחרצת שתאסור על אב לתת יותר משליש או חצי ממחיר הדירה, ובכך להפסיק את התחרות ההרסנית בין בחורי הישיבות.

ייעוץ כלכלי, ביצים מהחווה ושינוי תפיסתי

לצד הדיון הטעון על השידוכים, הביא משה מנס לאולפן ביצים בצבעים ייחודיים מתוך ארבעים התרנגולות שהוא מגדל כתחביב. מנס המשיל זאת לעם ישראל, שבו יש את כל הצבעים אך בסופו של דבר כולם נכנסים לאותה חביתה.

במישור הכלכלי, שיתף שוקי סלומון כי פנה ליועץ כלכלי מוסמך כדי לבנות תוכנית ריאלית עבור שבעת ילדיו. במסגרת התוכנית נקבעה תקרת סיוע של שלוש מאות אלף שקלים לכל ילד או ילדה בחתונה. סלומון הצהיר כי אינו מוכן להיכנע לדרישות מופרזות וציין כי לדרוש מבתו דירה זהו פשע בעיניו, ותהה מדוע בחור בן תורה שווה יותר מהבת שתפרנס אותו כל חייה.

ראיון עם ישי כהן: מרמור ברחוב החרדי ומפלגות חדשות

לקראת הבחירות הקרבות, הגיע לראיון הפרשן הפוליטי הבכיר ישי כהן, אשר שרטט תמונה מורכבת של הלחישות והסערות מתחת לפני השטח ברחוב החרדי.

כהן ציין כי אינו זוכר מערכת בחירות עם כזה מרמור בציבור החרדי. המפלגות הוותיקות, ש"ס ויהדות התורה, מתמודדות עם טענות קשות על כך שהן אינן מספקות את הסחורה. התסכול נובע מעשרות מוקדים, ובהם מצוקה כלכלית וסוגיית המעונות.

כתוצאה מהזעם, צצו מפלגות חדשות כפטריות לאחר הגשם, בהן מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר, מפלגת "תחילה" בראשות הרב ברג'ל ומפלגת "קהל". בהתייחסו למוטי לייטנר, ציין כהן כי אף על פי שהוא רוכב על גל תסכול אמיתי, הציבור הרחב לא בהכרח מכיר בו כנציגו.

סוגיה מרכזית נוספת שהועלתה היא מעמדו של הציבור החרדי העובד. כהן הדגיש כי מדובר כיום בציבור רחב מאוד שכבר אינו מהווה שוליים. רבים מהם מעוניינים בלימודי ליבה ברמה גבוהה עבור ילדיהם, אך חוששים לחצות את הקו למוסדות ממלכתיים-חרדיים מחשש לתיוג חברתי.

לדברי כהן, הבוחרים המאוכזבים מהמפלגות החרדיות לא בהכרח יצביעו למפלגות החדשות שהרבנים יוצאים נגדן, אלא עשויים לנדוד לעבר הליכוד, איתמר בן גביר או בצלאל סמוטריץ'. בהתייחסו לבן גביר, ציין כהן כי יו"ר עוצמה יהודית הבהיר לו שלא יחבור למפלגות החרדיות החדשות כדי לא להיכנס לעימות חזיתי עם המפלגות הוותיקות, אך הוא פונה בגלוי למאוכזבים וקורא להם להצביע לו, ואף מתכנן לשלב דמות חרדית מוערכת ברשימתו.

אפליה מבית: הגזענות הפנימית במגזר הספרדי

נושא טעון נוסף שעלה בתוכנית הוא סוגיית האפליה הפנימית בתוך הציבור הספרדי. משה מנס הציג מכתב מסופר סת"ם תושב תל ציון, חוזר בתשובה שמוכרז כמומחה, אשר ילדיו נדחו מתלמוד תורה ספרדי חדש שנפתח באזור רק מכיוון שהאב אינו אברך במשרה מלאה.

במכתבו מחה האב על כך שמזוזותיו מספיק מהודרות כדי לשמור על בתי האברכים, אך ילדיו אינם מספיק טובים עבור המוסד. מנס תקף בחריפות את התופעה וטען כי הציבור הספרדי המכונה "בני תורה" אימץ נורמות מפלות, וכי מדובר בגזענות הממדרת בעלי תשובה ועובדים. שוקי תהה אם לא מדובר ברצון לשמור על רמה רוחנית מסוימת, אך מנס דחה זאת בתוקף והדגיש כי זו תופעה רווחת ומפלה.

פריימריז בליכוד: מתמודדים ופרופילים

חלק נוסף בתוכנית הוקדש לניתוח המתמודדים בפריימריז של מפלגת הליכוד, שבהם משתתפים כ-140,000 מצביעים ו-124 מתמודדים, כאשר ההערכה היא כי כחצי מחברי הכנסת המכהנים עשויים למצוא את עצמם מחוץ לרשימה.

במהלך הסקירה הובאו פרטי רקע על כמה מהדמויות הבולטות. חברת הכנסת טלי גוטליב נולדה בשם רויטל רז וגדלה בסביבה חרדית בבני ברק. השר שלמה קרעי מגיע ממשפחה ברוכת ילדים המונה 13 אחיות ושלושה אחים, והוא מחזיק בתואר דוקטור להנדסה. השרה מירי רגב, ששם משפחתה המקורי הוא סיבוני, כיהנה בעבר כדוברת צה"ל ושאפה בצעירותה להיות רופאה. חבר הכנסת דוד ביטן מוערך שמחוקק מצטיין, ובעברו ניהל את קבוצת הכדורגל הפועל ראשון לציון והסתבך בחובות כבדים. חבר הכנסת ניסים ואטורי הוא קבלן רשום בעל דוקטורט במנהל עסקים בהתכתבות מאוניברסיטה בקולומביה.

מנס העיר בסרקזם על נתונים אלה וציין כי העובדה שחלק ממי שפשטו רגל בעבר הפכו לחברי כנסת אומרת דרשני.

תקציבי הישיבות: המדינה למול קרן עולם התורה

עם תחילת זמן אלול, עלה לדיון נושא מימון עולם התורה בעקבות הפסקת התקציבים הממשלתיים לבחורים חייבי גיוס והמסע של גדולי הדור לארצות הברית.

בתוכנית הוצגו נתוני השוואה בין תקציבי העבר לתקציבים הנוכחיים. ישיבת מיר, שקיבלה מהמדינה 65 מיליון שקלים בשנת 2003, ראתה את התקציב יורד ל-29 מיליון שקלים בשנת 2023. ישיבת פוניבז' חוותה ירידה מ-22 מיליון שקלים ל-7 מיליון שקלים בלבד.

כמענה לקיצוץ, גויס במסע בארצות הברית סכום של מעל חצי מיליארד שקלים עבור "קרן עולם התורה", מתוכם קיבלה ישיבת מיר כ-19 מיליון שקלים. מנס טען כי מדינת ישראל הייתה הגורם המרכזי שהחזיק את עולם התורה במשך שנים ושיש להכיר על כך טובה. סלומון דחה את הטענה בדבר כפיית טובה והדגיש כי הציבור החרדי משלם מיסים וצורך מוצרים רבים. עם זאת, הוא הלין על הגישה האנטי-ממסדית הקיימת לעיתים במגזר, והזהיר כי הקרנות הפרטיות נאלצו לשאוב משאבים שתוכננו לעשור קדימה כדי להציל את הישיבות בעת הזו.

סיום ובריאות

את התוכנית חתמו השניים בנימה אופטימית עם חזרתה של פינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון. לצד זאת, חילק משה מנס עצות כושר ובריאות והמליץ על אימוני משקולות עצימים תוך שהוא מבטל את יעילותם של אימוני יוגה ואמבטיות קרח.