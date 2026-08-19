פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח בתוכנית 'כיפות שחורות' והתייחס למפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר מבית שמש. בדבריו הסביר כהן כי הטענות המועלות על ידי לייטנר משקפות הלכור רוח קיים ברחוב החרדי, אך קבע כי לייטנר עצמו אינו הדמות שתצליח לתרגם זאת לתמיכה בקלפי.

"אין ספק שיש אווירה כזו ברחוב החרדי," ציין ישי כהן במהלך התוכנית. "יש יותר מארבעה מנדטים שרוצים לראות שינוי בהנהגה הפוליטית החרדית ומאוכזבים מאוד מהקדנציה האחרונה. אבל האם לייטנר הוא הנציג שלהם? התשובה היא חד משמעית לא. אם הוא ירוץ – הוא לא שווה חצי מנדט בכנסת".

כהן השווה את התופעה למורכבות הקיימת בנושאי חינוך במגזר: "יש אחוזים גבוהים ברחוב החרדי שרוצים שהילדים שלהם יילמדו 100% לימודי ליבה, אנגלית ומתמטיקה, אבל הם לא מוכנים לחצות את הכביש לממ"ח. למה? כי זה נתפס כאנטי ההנהגה הרוחנית החרדית."

לדבריו, מנגנון דומה פועל גם בזירה הפוליטית: "כך גם כאן, הציבור החרדי רוצה לראות שינוי בהנהגה, אבל הוא לא יצביע בהמוניו למפלגה שמצטיירת כאנטית להנהגה החרדית".