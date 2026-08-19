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בחירות 2026

ישי כהן: "יש בציבור החרדי דרישה לשינוי - אבל מוטי לייטנר הוא לא האיש" | צפו

הציבור החרדי גוברת הדרישה לשינוי בהנהגה אך הבוחרים לא יילכו אחרי מפלגות שמצטיירות בציבור כלוחמות בממסד – הפרשן ישי כהן מנתח ב'כיפות שחורות' | צפו (חרדים)

4תגובות
צפו בפרשנות
צפו בפרשנות

, ישי כהן, התארח בתוכנית 'כיפות שחורות' והתייחס למפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר מבית שמש. בדבריו הסביר כהן כי הטענות המועלות על ידי לייטנר משקפות הלכור רוח קיים ברחוב החרדי, אך קבע כי לייטנר עצמו אינו הדמות שתצליח לתרגם זאת לתמיכה בקלפי.

"אין ספק שיש אווירה כזו ברחוב החרדי," ציין ישי כהן במהלך התוכנית. "יש יותר מארבעה מנדטים שרוצים לראות שינוי בהנהגה הפוליטית החרדית ומאוכזבים מאוד מהקדנציה האחרונה. אבל האם לייטנר הוא הנציג שלהם? התשובה היא חד משמעית לא. אם הוא ירוץ – הוא לא שווה חצי מנדט בכנסת".

כהן השווה את התופעה למורכבות הקיימת בנושאי חינוך במגזר: "יש אחוזים גבוהים ברחוב החרדי שרוצים שהילדים שלהם יילמדו 100% לימודי ליבה, אנגלית ומתמטיקה, אבל הם לא מוכנים לחצות את הכביש לממ"ח. למה? כי זה נתפס כאנטי ההנהגה הרוחנית החרדית."

לדבריו, מנגנון דומה פועל גם בזירה הפוליטית: "כך גם כאן, הציבור החרדי רוצה לראות שינוי בהנהגה, אבל הוא לא יצביע בהמוניו למפלגה שמצטיירת כאנטית להנהגה החרדית".
ישי כהןמוטי לייטנרבחירות 2026

4 תגובות

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גם הכותרת היא טעות! אמנם יש בציבור החרדי מס' לא מבוטל של דורשי שינוי אבל הרוב המוחלט של הציבור מרוצה ואפילו מרוצה מאוד מתפקודם של חברי הכנסת החרדיים הן מאגד"י והן מש"ס ולכן אין צורך בהחלפתם בגלל קומץ הדורשים שינוי.
אלי
ממש לא נכון , צריך לעשות שינוי בש"ס יש עסקנים שדואגים רק לעצמם ולבני משפחתם הקרובה . נקודה. עסקנים לאו דוקא בחברי הכנסת אלא גם בעוזרי חכים ובדוברות התנועה וכו'
יואל
אתה טועה ובגדול רוצים שינוי מאוד גדול במפלגות החרדיות התאכזבנו מאוד בקדנציה האחרונה עם השאננות שלהם אנחנו הראשונים שנתמוך במפלגה חדשה שתעמוד תחת גדולי הדור ורבנים, נמאס להצביע לחכי"ם שחושבים שאנחנו בכיס שלהם
אריאל
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בשבילי לייטנר הוא דווקא כן האיש! תודה, נא לפרסם!!!
אברך ממיר

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