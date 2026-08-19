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בחירות 2026

סקר דרמטי: בנט מתרסק ומתקרב לאחוז החסימה עם שישה מנדטים בלבד

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מתקרבת לאחוז החסימה עם 6 מנדטים בלבד • הליכוד מובילה עם 32 מנדטים, ש"ס עם 10 | גוש הימין מחזיק ב-63 מנדטים (פוליטי מדיני)

24תגובות
בנט ולפיד (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מפלגת 'ביחד' בראשות ממשיכה במגמת הצניחה החדה ומתקרבת לגבול אחוז החסימה, כך עולה מסקר חדש של ערוץ 14 שפורסם אמש (שלישי). על פי הנתונים, המפלגה זוכה ב-6 מנדטים בלבד - ירידה המעמידה אותה בסכנת התרסקות מחוץ לכנסת.

מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה להוביל בביטחון כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 32 מנדטים, ירידה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם של המכון. במקום השני ניצבת מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט עם 24 מנדטים, עלייה של מנדט אחד.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס בראשות אריה דרעיעם 10 מנדטים, בעוד יהדות התורה שומרת על יציבות עם 7 מנדטים.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-9 מנדטים, בעוד מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מתחזקת משמעותית ועולה ב-2 מנדטים ל-8 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן נחלשת ומקבלת 7 מנדטים.

מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת יציבה ועומדת על 6 מנדטים, כמו בסקר הקודם. גם מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס מתחזקת ומגיעה ל-6 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל זוכה ב-5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה: רשימה ארוכה של מפלגות

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מספר מפלגות: בל"ד עם 2.1%, 'בית ציוני מילואימניקים' עם 1.2%, 'זהות' עם 1.1%, עופר וינטר עם 0.9%, 'כחול לבן' עם 0.4% וגלעד ארדן עם 0.1% בלבד.

על פי נתוני הסקר, גוש הימין מתחזק ומחזיק ברוב מוצק של 63 מנדטים, בעוד גוש השינוי נחלש ל-46 מנדטים בלבד.
נפתלי בנטסקרבחירות 2026

24 תגובות

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21
מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות גדי איזנקוט, בראשות יאיר גולן ולא אייזנקוט
יוסף
זה נבלה וזה טריפה
שמשון
20
נקווה שבנט, הגילגול של לבן הארמי, יפול יחד עם לפיד, הגילגול של דתן ואבירם
הקורא
19
הפשע המאורגן ברשות הליכוד מקבל 75 מנדטים שאר המפלגות לא עוברות את אחוז החסימה הערבים מקבלים 15 מנדטים .ערוץ 14 זוכה להקים ממשלה.
יהודה
הפילבר הזה צריך להחליף מקצוע דחוף שקרן פתולוגי
ארי זיגי
בול.
אין על שקר

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