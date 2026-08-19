סקר דרמטי: בנט מתרסק ומתקרב לאחוז החסימה עם שישה מנדטים בלבד

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה במגמת הצניחה החדה ומתקרבת לגבול אחוז החסימה, כך עולה מסקר חדש של ערוץ 14 שפורסם אמש (שלישי). על פי הנתונים, המפלגה זוכה ב-6 מנדטים בלבד - ירידה המעמידה אותה בסכנת התרסקות מחוץ לכנסת.

מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה להוביל בביטחון כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 32 מנדטים, ירידה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם של המכון. במקום השני ניצבת מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט עם 24 מנדטים, עלייה של מנדט אחד.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס בראשות אריה דרעיעם 10 מנדטים, בעוד יהדות התורה שומרת על יציבות עם 7 מנדטים.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-9 מנדטים, בעוד מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מתחזקת משמעותית ועולה ב-2 מנדטים ל-8 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן נחלשת ומקבלת 7 מנדטים.

מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת יציבה ועומדת על 6 מנדטים, כמו בסקר הקודם. גם מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס מתחזקת ומגיעה ל-6 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל זוכה ב-5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה: רשימה ארוכה של מפלגות

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מספר מפלגות: בל"ד עם 2.1%, 'בית ציוני מילואימניקים' עם 1.2%, 'זהות' עם 1.1%, עופר וינטר עם 0.9%, 'כחול לבן' עם 0.4% וגלעד ארדן עם 0.1% בלבד.

על פי נתוני הסקר, גוש הימין מתחזק ומחזיק ברוב מוצק של 63 מנדטים, בעוד גוש השינוי נחלש ל-46 מנדטים בלבד.