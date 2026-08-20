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בחודש הרחמים והסליחות

במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק

מאות חסידי מודז'יץ התכנסו בבית המדרש הגדול בבני ברק למעמד סיום מסכת ראש השנה במסגרת תקנת האדמו"ר • במהלך 'ההדרן' פרץ האדמו"ר בבכי לרפואת נכדו היניק, ובהמשך חילק יין ל'לחיים' ובירך לשנה טובה • בן האדמו"ר כובד בהתחלת מסכת יומא (חסידים)

2תגובות
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)

בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של חסידות מודז'יץ בבני ברק, נערך מעמד מפואר ורב רושם לציון סיום מסכת ראש השנה במסגרת תקנת 'עמוד הקהילה', שייסד האדמו"ר ממודז'יץ.

את המעמד הנחה הרב שמואל יעקב קרימלובסקי מביתר, שהסביר בדבריו את מהות השמחה המשותפת לכל הלומדים והמסיימים. אחריו עלה לדוכן הנואמים הרב שמואל אליהו טאב, בנו של האדמו"ר וחבר הנהלת 'יודעי תורתך', אשר עמד על מעלת הלימוד במסכתות העוסקות בענייני דיומא והדגיש בדבריו את החשיבות של קביעת עיתים לתורה ללא פשרות.

אורח הכבוד, המשפיע הרה"צ חיים יצחק קאפ, עורר את הציבור על גודל מעלתם של עמלי התורה והביא עובדות מבעלי המעשה על שעת הרצון הכבירה שבעת הסיום.

רגע השיא נרשם כאשר האדמו"ר ממודז'יץ ערך את הסיום, לפני אמירת ה'הדרן', פתח האדמו"ר בקול חנוק מבכי באמירת 'שיר המעלות' לרפואת נכדו היניק לרפו"ש. עם אמירת ה'קדיש', פרצו הריקודים בהיכל בשמחה של מצווה.

לאחר מכן חילק האדמו"ר בקבוקי יין לציבור לאמירת "לחיים". להתחלת מסכת יומא כובד בן האדמו"ר, ראש הישיבה הרה"צ אהרן יהודה משה טאב, ועורר על ההכנה הראויה.

במשא הקודש המרכזי עמד האדמו"ר על כך שכלל בני הקהילה המתכנסים יחד יוצרים דבוקה אחת של מסיימים, ובירך את הציבור כי בזכות התחלת הלימוד במסכת יומא יזכו כולם לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.

מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)
מעמד כבוד התורה במודז'יץ (צילום: יהושע פרוכטר)

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סיום מסכתהאדמו"ר ממודז'יץמסכת ראש השנה

2 תגובות

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2
רפואה שלימה לנכד האדמו,ר. כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת.
שמחה ק.
1
מה קרה לנכדו
דוד

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