במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק

בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של חסידות מודז'יץ בבני ברק, נערך מעמד מפואר ורב רושם לציון סיום מסכת ראש השנה במסגרת תקנת 'עמוד הקהילה', שייסד האדמו"ר ממודז'יץ.

את המעמד הנחה הרב שמואל יעקב קרימלובסקי מביתר, שהסביר בדבריו את מהות השמחה המשותפת לכל הלומדים והמסיימים. אחריו עלה לדוכן הנואמים הרב שמואל אליהו טאב, בנו של האדמו"ר וחבר הנהלת 'יודעי תורתך', אשר עמד על מעלת הלימוד במסכתות העוסקות בענייני דיומא והדגיש בדבריו את החשיבות של קביעת עיתים לתורה ללא פשרות.

אורח הכבוד, המשפיע הרה"צ חיים יצחק קאפ, עורר את הציבור על גודל מעלתם של עמלי התורה והביא עובדות מבעלי המעשה על שעת הרצון הכבירה שבעת הסיום.

רגע השיא נרשם כאשר האדמו"ר ממודז'יץ ערך את הסיום, לפני אמירת ה'הדרן', פתח האדמו"ר בקול חנוק מבכי באמירת 'שיר המעלות' לרפואת נכדו היניק לרפו"ש. עם אמירת ה'קדיש', פרצו הריקודים בהיכל בשמחה של מצווה.

לאחר מכן חילק האדמו"ר בקבוקי יין לציבור לאמירת "לחיים". להתחלת מסכת יומא כובד בן האדמו"ר, ראש הישיבה הרה"צ אהרן יהודה משה טאב, ועורר על ההכנה הראויה.

במשא הקודש המרכזי עמד האדמו"ר על כך שכלל בני הקהילה המתכנסים יחד יוצרים דבוקה אחת של מסיימים, ובירך את הציבור כי בזכות התחלת הלימוד במסכת יומא יזכו כולם לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.