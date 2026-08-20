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זכר צדיק לברכה

בבית מדרשו של בעל ההילולא; כך ציין האדמו"ר משומרי אמונים את הילולת זקינו

האדמו"ר משומרי אמונים ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל | תחילה עבר האדמו"ר לפני התיבה לתפילת ערבית, לאחר מכן ערך את השולחן בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא אשר השנה ציינו 14 שנים להסתלקותו | למחרת פקד את קברו הק', במרומי 'הר הזיתים' שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)

הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג)

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האדמו"ר משומרי אמוניםטיש הילולא

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