15 חודשים לאחר שהצהיר הנסיך הארי כי אינו רואה תרחיש שבו יחזיר את אשתו וילדיו לבריטניה, הדוכס והדוכסית מסאסקס מתכננים להשתקע בחזרה במדינה בשבועות הקרובים. צעד זה נראה ככזה שתפס בהפתעה אף את המלך צ'ארלס השלישי. ילדיהם, ארצ'י בן ה-7 וליליבט בת ה-5, יירשמו ללימודים בבריטניה, והמשפחה צפויה להתגורר במעון פרטי מחוץ ללונדון.

הארי ומייגן עזבו בעבר לארצות הברית על רקע קרע משפחתי עמוק ויחסים מתוחים עם התקשורת הבריטית. בראיון שהעניק לרשת BBC אמר בזמנו הארי כי זה "באמת די עצוב שלא אוכל להראות לילדיי את מולדתי". כעת השאלה המרכזית העולה בבריטניה היא מה הוביל לשינוי בעמדתם של בני הזוג.

ההיסטוריון המלכותי אד אוונס הסביר בשיחה עם ה'ניו יורק טיימס' כי בני הזוג "רוצים שילדיהם יגדלו כאזרחים בריטים כפי שהם אמריקאים. הם רוצים שילדיהם יספגו את המסורת, התרבות, ההיסטוריה והמורשת של ארץ אביהם". אוונס הוסיף כי "כמובן שיש כאן גורמים נוספים במשחק".

אחד הגורמים המרכזיים עשוי להיות הרצון לשקם את היחסים עם אביו של הארי, המלך צ'ארלס, שאובחן כחולה בסרטן בפברואר 2024. למרות הודעות ארמון בקינגהאם כי המלך מגיב היטב לטיפולים, הארי ציין בראיון בעבר כי "אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר לאבא שלי".

הראיון ב-BBC היה חלק מסדרת גילויים פומביים שכללה ראיון אצל אופרה וינפרי, ספר זיכרונות וסדרה תיעודית בנטפליקס, שבהם מתח הארי ביקורת חריפה על בית המלוכה. דברים אלו יצרו קרע עמוק בין הצדדים.

בשנת 2025 נפגש הארי עם אביו בלונדון, ובחודש שעבר הגיעו הארי ומייגן עם ילדיהם לביקור פרטי עם המלך צ'ארלס והמלכה קמילה בבית הייגרוב. עם זאת, גורם המכיר את פרטי הפגישה ציין כי הנושא של מעבר קבוע לבריטניה לא עלה במהלך המפגש.

אם הניסיון להתפייס עם המלך היווה מניע למעבר, נראה כי פיוס דומה מול אחיו, הנסיך ויליאם, אינו נראה באופק. ויליאם זועם על פרסום ספר הזיכרונות של הארי, והארי עצמו הודה בראיון כי "חלק מבני משפחתי לעולם לא יסלחו לי".

אוונס ציין כי החלטתו של הארי עשויה להיות מושפעת מההיסטוריה של המלך אדוארד השמיני, שוויתר על הכתר ב-1936. על אדוארד ורעייתו אמר אוונס כי "הם מעולם לא הצליחו להתפייס עם המשפחה המלכותית הרחבה יותר. הם מתו בודדים, ממורמרים ומנותקים מהמשפחה כשהם חיים בחו"ל".

גורם נוסף המשפיע על המצב הוא היחסים עם התקשורת הבריטית, לאחר שהארי ניהל מאבקים משפטיים מול צהובונים במדינה. לאחר שחלק מהתביעות הסתיימו, משקיפים מעריכים כי בני הזוג יבחרו לשמור על פרופיל נמוך ויתגוררו בדרום אנגליה, הרחק מכלי התקשורת בלונדון.

עם זאת, ספק אם צעד זה יבודד אותם לגמרי מהציבור. בעוד שהארי ומייגן נהנים מפופולריות בקרב צעירים בבריטניה, סקרים אחרונים מראים כי הציבור הרחב תופס את הארי באור שלילי, בייחוד בהשוואה לאחיו ויליאם.