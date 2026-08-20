ממכתב הנהגת מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והפגישה הדרמטית של דרעי בבית הראש"ל הגר"י יוסף, דרך איומי הפיצול הלוהטים ביהדות התורה והתרעומת הגוברת ברחוב החרדי על ההנהגה, ועד לסערת המתפקדים בפריימריז בליכוד והקרב המתוח של מוטי בבצ'יק מול ראש הממשלה • חברי פאנל 'אולפן ליל שישי' בניתוח מקיף ומאחורי הקלעים של השבוע הסוער במערכת הפוליטית (TV)

אולפן ליל שישי