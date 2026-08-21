פועל התחשמל באתר בניה ברמת גן - מצבו קשה

מבזקים נוספים
יס"מ גליל תפס מצבור נשק ורימונים ליד ראמה
לוחמי יס"מ גליל תפסו מצבור אמצעי לחימה בשטח פתוח סמוך ליישוב ראמה שבגליל. המצבור כלל רימוני מטול ותחמושת רבה. לפי החשד, האמצעים הוסלקו ויועדו לביצוע פעילויות פליליות. התפיסה בוצעה במסגרת פעילות לאיתור נשק בלתי חוקי ולסיכול אירועי ירי ופשיעה.קובי רוזן
נתב"ג בראש הטבלה העולמית: השיבושים החמורים ביותר בעולם
נמל התעופה בן גוריון עלה לראש רשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם • עיכובים נרחבים בטיסות ומזוודות שלא הועמסו | הנזק הכלכלי: 25-30 מיליון שקלים (תעופה)כיכר השבת
פוניבז': מאות בחורים מ'המחבלים' בעצרת ושיחת התעוררות לביטול 'גזירת הפינוי'
מאות בחורים התכנסו לאמירת תהילים בבכי ובתחנונים • הגר"ש מרקוביץ' מסר שיחת התעוררות מיוחדת, בעקבות הפסיקה כי יש לפנות את הישיבה לטובת 'השונאים' (עולם הישיבות)שאול כהנא
שיטפונות קשים ב-770: התמימים פינו את הספרים במהירות והמשיכו ללמוד
גשמים עזים הציפו את הזאל המרכזי והמרתפים • בחורים פינו ספרים ותפילין למקומות גבוהים - והמשיכו ללמוד בעזרת נשים (חרדים)חזקי שטרן
תכננה לפוצץ את הקפיטול בניו יורק: כך נחשפה מזימת הטרור של פעילת דאעש
ג'סיקה בואי, בת 35, נעצרה לאחר שתכננה לפוצץ את בניין הקפיטול במדינת ניו יורק • צוותי מעקב תיעדו אותה מבקרת במקום חמש פעמים ומצלמת | המזימה נחשפה (בעולם)יוסי נכטיגל
המעצר שמסעיר את המיינסטרים הליטאי: נכדו של הגר״נ זוכובסקי הוסגר לצבא | מהומות בכביש 443
מוטי מישקובסקי, תלמיד ישיבת ‘נתיבות יצחק’ ונכדו של ראש ישיבת גאון יעקב ויו”ר הוועדה הרוחנית של ‘יתד נאמן’, נעצר ליד יער בן שמן והוסגר במחסום מכבים למשטרה הצבאית | עשרות הפגינו במקום והכביש נחסם - אך המעצר יצא לפועל (חרדים)קובי ישראל
"נמוטט את המשטר": שר האוצר האמריקאי מגלה את המטרה האמיתית
שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי מטרת הצעדים הכלכליים נגד איראן היא להפיל את משטר האייתוללות • "זה אגרוף כפול - מצור והסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" | טראמפ מכריז על D-Day כלכלי (בעולם)יוסי נכטיגל
במהלך הפעילות: מחבל ניסה לדקור חייל בג'נין - וחוסל במקום
מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית • הכוח הגיב בירי מיידי וחיסל אותו | ב"ה, אין נפגעים בקרב כוחותינו (צבא וביטחון)ב. ניסני