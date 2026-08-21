ה-FBI עצר ביום רביעי האחרון את ג'סיקה בואי, בת 35 מהעיר אולבני שבמדינת ניו יורק, בחשד שתכננה לבצע פיגוע טרור בבניין הקפיטול של המדינה. בואי הואשמה במתן תמיכה לארגון טרור לאחר שהתברר כי פעלה בהשראת ארגון הטרור דאעש ותכננה לפוצץ את הבניין הממשלתי הממוקם פחות משני מיילים מביתה.

על פי התלונה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בצפון ניו יורק, בואי התאסלמה לפני כחמש שנים ועברה תהליך הקצנה מואץ ברשתות החברתיות. היא יצרה מספר חשבונות תחת שמות איסלאמיים, שחלקם נחסמו שוב ושוב בשל הפרת תנאי השימוש של הפלטפורמות.

"השבח לאללה על 11 בספטמבר", כתבה בואי באחד המקרים, כך על פי עדותו של קרייג טרמרולי, הסוכן המיוחד הממונה על משרד ה-FBI באלבני. טרמרולי הוסיף כי בואי נשבעה אמונים לדאעש במספר הקלטות שמע באנגלית ובערבית שנמצאו ברשותה.

המקור החסוי שחשף את המזימה

החקירה העלתה כי בין אמצע יולי לאמצע אוגוסט השנה, בואי ניהלה שיחות עם מקור חסוי שעבד עם ה-FBI והתחזה למתווך של דאעש. במהלך השיחות הללו, היא גילתה את כוונותיה לבצע פיגוע בבניין הקפיטול של מדינת ניו יורק וביקשה סיוע בביצוע התוכנית.

"אני רוצה לפגוע באויבי אללה", אמרה בואי למקור החסוי, תוך שהיא מפרטת את תוכניותיה. צוותי מעקב של ה-FBI תיעדו אותה מבקרת בבניין הקפיטול חמש פעמים במהלך התקופה, כשבכל ביקור היא מצלמת את האזור ומתעדת פרטים על המבנה והסביבה.

"אני רוצה להרוס כמה שיותר מהבניין ולהרוג את הסנאטורים בזמן שהם נפגשים", כתבה בואי באחת ההודעות שנכללו בתלונה נגדה. היא הסבירה כי בחרה בבניין הקפיטול מכיוון שהיה נגיש יותר עבורה. "באופן אידיאלי זה היה הבית הלבן עם הנשיא", הודתה למקור, "אבל זו עבודה קשה עוד יותר".

רכישת חומרי נפץ ונשק

במהלך החודש האחרון, בואי נפגשה עם מקורות חסויים נוספים של ה-FBI והביעה תקווה להצליח להימלט לאחר ביצוע הפיגוע כדי לבצע תוכניות נוספות בעתיד. אחד המקורות נתן לה 200 דולר לרכישת חומרים להכנת מטעני חבלה, אותם רכשה ב-5 באוגוסט ברשת "הום דיפו".

בשבוע שעבר אף ביקשה בואי להשיג אקדח. "כך, אם השוטרים יתקרבו אליי במהלך הפעולה, אוכל לירות בחזרה", הסבירה את כוונותיה. מעצרה בוצע ביום רביעי בעת שהגיעה לפגישה עם המקורות החסויים כדי לרכוש את הנשק והתחמושת.

ג'ון א. סרקונה, עוזר התובע האמריקני, מסר כי משרדו ימשיך לסכל מזימות טרור ולהגן על האזרחים האמריקניים. "ההודעה מהיום תהיה בעלת השפעה מרתיעה על כל מי שעובר הקצנה במדינה הזו", הדגיש סרקונה.

מושלת ניו יורק קתי הוקול הודתה לכוחות הביטחון על עבודתם המסורה. אם תורשע, בואי עשויה לעמוד בפני עונש מרבי של 20 שנות מאסר וקנס של עד 250 אלף דולר.