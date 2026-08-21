גשמים שוטפים שפקדו את ברוקלין ביום חמישי בערב הציפו חלקים נרחבים ממרכז חב"ד העולמי – ה-770 המפורסם בשכונת קראון הייטס. המים חדרו לזאל המרכזי ולאזורים נמוכים במבנה, ויצרו סצנה דרמטית של תמימים הממהרים להציל ספרים ותפילין מהשטפון.

כאשר המים החלו להצטבר, בחורי הישיבה זינקו לפעולה במהירות. הם הסירו ספרים מהמדפים התחתונים באזורים המוצפים והעבירו אותם למדפים גבוהים יותר ולמשטחים מוגבהים. תפילין וחפצים אישיים שאוחסנו בארונות נמוכים במרתף פונו אף הם למקומות בטוחים מעל פני המים.

צוות הניקיון של 770 גויס במהירות לזירה, וכאשר עוצמת הגשם פחתה החלו לנגב את המים ולנקות את האזורים שנפגעו. למרות התנאים המאתגרים, הבחורים לא נרתעו – הם עברו מהחלקים המוצפים לאזורים שלא נפגעו, כולל עזרת נשים המורחבת, ושם המשיכו בלימוד תורה בשקידה בעוד הסערה נמשכת בחוץ.

שירות מזג האוויר הלאומי הוציא אזהרת שטפונות פתאומיים לברוקלין ומנהטן זמן קצר לפני השעה 17:40, שנותרה בתוקף עד 19:45, כאשר גשם אינטנסיבי עבר דרך העיר במהלך שעות העומס. ניו יורק נותרה תחת משמר שטפונות עד השעה 02:00 לפנות יום שישי, עם אזהרות של חזאים כי קצב הגשמים עלול להגיע לכשני אינץ' לשעה באזורים מסוימים.

למרות שהצפות ב-770 במהלך סערות קשות אינן תופעה חדשה, ההצפה ביום חמישי הייתה פחות חמורה בהרבה מאשר באירועים קודמים. הדבר מיוחס למאמצים נרחבים שביצעה הנהלת 770 לשיפור הניקוז ולביצוע תיקונים שנועדו למנוע חדירת מים למבנה. בשנים האחרונות, המבנה ההיסטורי עבר אירועים דרמטיים שונים, כולל התנגשות רכב מכוונת שגרמה לנזק כבד.

ההצפה הגיעה בתזמון מצער במיוחד – ממש לאחר ניקיון יסודי של בית המדרש המרכזי לקראת חודש תשרי, כולל עבודה בשבוע האחרון לניקוי והברקת הרצפה. עם זאת, הבחורים המשיכו בשגרת הלימוד ללא הפרעה, בביטוי מרשים של מסירות ללימוד תורה גם בתנאים קשים.