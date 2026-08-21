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כאוס תעופתי

נתב"ג בראש הטבלה העולמית: השיבושים החמורים ביותר בעולם

נמל התעופה בן גוריון עלה לראש רשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם • עיכובים נרחבים בטיסות ומזוודות שלא הועמסו | הנזק הכלכלי: 25-30 מיליון שקלים (תעופה)

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(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

נמל התעופה בן גוריון עלה הבוקר (שישי) לראש הטבלה העולמית - ברשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם. כך לפי אתר ניטור פעילות התעופה העולמית Flightradar24, עם ציון מקסימלי של 5.0, גם בנחיתות וגם בהמראות.

מדד השיבושים של האתר נע בין 0 ל-5, והוא משקלל את מספר הטיסות שהתעכבו, משך העיכוב הממוצע ומספר הביטולים. כבר ציון של 3.5 ומעלה מעיד על שיבושים משמעותיים, אך הציון המקסימלי של 5.0 מצביע על רמת שיבוש קיצונית - גם אם לא כל הטיסות מבוטלות או מתעכבות.

בינתיים, בנמל התעופה מכריזים שוב ושוב על עיכובי טיסות. עמדות הצ'ק אין בטרמינל 3 וגם בטרמינל 1 פחות עמוסות מאתמול, ונראה כי שם הצליחו לחזור לשגרה - שהייתה מורכבת עוד לפני הכאוס שנרשם אתמול. אבל התמונה משתנה כשמגיעים לדיוטי פרי, ולאזור שערי העלייה למטוס, שעמוסים מאוד.

גם באזור קבלת המזוודות נוסעים מספרים על המתנה ארוכה לטיסות לישראל, ואז המתנה של יותר משעתיים לכבודה. חלק מהטיסות שהיו אמורות לצאת אתמול עדיין לא יצאו. בלוח הטיסות באתר נתב"ג, לצד הטיסות שלצדן צוין כי הן יוצאות בזמן, שעת היציאה בחלק מהמקרים מעודכנת בלפחות שעתיים איחור.

הכאוס נמשך אל תוך הלילה

השיבושים בנתב"ג שהותירו אלפי נוסעים מול תורים, עיכובים וחוסר ודאות נמשכו אל תוך הלילה. כשברקע חילופי האשמות בין ועד העובדים להנהלת רש"ת, טיסות רבות עדיין ממריאות ללא מזוודות כי אין מי שיעמיס. למרות שגורמים בכירים בעולם התעופה העריכו כי עד חצות שדה התעופה כבר יחזור לשגרה מלאה, העומסים לפי שעה נמשכים.

במשרד האוצר חוששים כי השביתה אתמול (חמישי) הובילה לעלות משקית של 25-30 מיליון שקלים. הנזק בא לידי ביטוי בין היתר באובדן זמן הנוסעים, בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ולמפעילים בנמל, שיבוש בשינוע המטענים ובנזק לענף התיירות.

הגיב ורגב בחופשה

שרת התחבורה מירי רגב ובכירי משרדה שוהים בחופשה במרוקו. ראש הממשלה נתניהו הגיב דקות לפני סיום השביתה: "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה".

נתב"ג בימים אלו (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

כמה שעות לאחר שנתב"ג חזר לעבוד, מפלגת הליכוד הוציאה הודעה כי "בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שפגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק, ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן - יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה מחברותו בליכוד".

מלחמת האשמות

באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות טענו לאורך היום כי לא ניתנה כל הנחיה לעצירת העבודה בנתב"ג, ודחו את הטענה שלפיה העומסים נגרמו מ"שביתת פתע". לדבריהם, מקור המשבר הוא במחסור חמור ומתמשך בכוח אדם ובהיערכות לא מספקת לעומסי הקיץ.

באיגוד הדגישו כי התריעו במשך חודשים בפני הנהלת רשות שדות התעופה ושרת התחבורה שמצבת העובדים הקיימת אינה יכולה לתת מענה להיקפי הפעילות הצפויים, וכי העובדים נאלצים לעבוד שעות רבות כדי לחפות על המחסור.

מנגד, ברשות שדות התעופה תקפו את הפסקת הפעילות וכינו אותה "צעד קיצוני, קשה ומיותר, שפוגע בראש ובראשונה בציבור". ברשות דחו את טענות הוועד בעניין כוח האדם וטענו כי בחודשים האחרונים מתבצע גיוס אינטנסיבי, שבמסגרתו כבר נקלטו עשרות עובדים נוספים.
בנימין נתניהונתב"גמירי רגברשות שדות התעופהנמל התעופה בן גוריון

1 תגובות

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מדינת חכמי חלם במיטבה אשרינו
צמח סניור

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