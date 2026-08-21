נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למבצע הצבאי נגד איראן וציין: "לא הייתה לנו ברירה, והייתי עושה זאת שוב גם מאה פעמים". טראמפ הוסיף כי "אסור שיהיה להם נשק גרעיני, ולא יהיה להם נשק גרעיני".

קובי אטינגר