הולכת רגל בת 20 נפגעה מרכב בכביש 90 ליד דגניה ב'

מבזקים נוספים
ליברמן: לא אהיה ציר בתוך הגוש אבל לא אתחייב להמליץ על המפלגה הגדולה
אביגדור ליברמן הצהיר כי הוא מתחייב שלא יהיה ציר בתוך הגוש, אך לדבריו התחייבות להמליץ על ראש המפלגה הגדולה תהיה טעות קשה.כיכר השבת
עימות ליד ההתנחלות החרדית: מחבלים תקפו מטיילים חרדים; הרבש"ץ ירה והרג מתפרע פלסטיני
קבוצת מטיילים יהודים הותקפה באבנים בכפר סעיר, לשם נכנסה בטעות קבוצה של מטיילים חרדים, שיצאו ככל הנראה מהיישוב מיצד הסמוך | רבש"ץ היישוב שהגיע למקום ביצע ירי והרג פלסטיני בן 18 | חשד להצתת מבנה ערבי על ידי המטיילים, כנקמה על פציעת המטיילים היהודים | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)דוד הכהן
סקר מפתיע בארה"ב: רוביו מוביל על האריס, ואנס מפסיד לה את הנשיאות
סקר חדש בוחן תרחישים לקראת 2028 • מזכיר המדינה מרקו רוביו מוביל על קמלה האריס ב-5%, בעוד סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס מפסיד לה ב-4% | המאבק על הירושה של דונלד טראמפ (בעולם)יוסי נכטיגל
נשפט ל-20 ימי מאסר: נכדו של הגר״נ זוכובסקי כבר בכלא 10
מוטי מישקובסקי הוסגר אמש למשטרה הצבאית • הבוקר עמד למשפט ונשפט למאסר, וכבר הועבר לכלא 10 (חרדים)קובי ישראל
עמית סגל תקף בחריפות את איתמר בן גביר; כך הגיב השר לפרשן הפוליטי
עמית סגל כתב טור בו הוא טוען כי "ממשלה נוספת עם בן גביר בתפקיד בכיר תהיה אסון לישראל" | השר הגיב: "עמית סגל יודע היטב שמה שהוא כתב זה שקר, שההישגים שלי, המהפכות והרפורמות הם חסרי תקדים בכל קנה מידה, הוא רק לא מסוגל לפרגן לבן גביר" (פוליטי)יוני גבאי
טראמפ רוצה פגישה נוספת עם קים ג'ונג און; בקוריאה הצפונית לא ממהרים
הנשיא האמריקאי מנסה לחדש קשר עם קים ג'ונג און • פיונגיאנג משיבה בשיגור טילים ודרישות קשות | המאבק על העתיד הגרעיני (בעולם)כיכר השבת
אור החיים אקטואלי: עלבונה של תורה | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה היא בתו של הקב״ה, ואנחנו המאורסים לה מאז סיני. אבל לעיתים אנחנו מותירים אותה כעגונה, ואף תולים בה את קשיי הפרנסה | ועל כך הקב״ה תובע את עלבונה: כיצד הפכנו את מקור הברכה למכשול? הרי התורה אינה מעכבת את השפע - היא הצינור שממנו הוא בא (יהדות)יוסי אליטוב
"הייתי בליכוד לפני ביבי ואשאר אחריו": פנחס עידן תקף בחריפות את נתניהו
יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה הגיב לראשונה להדחתו מהליכוד • "מה זה חבר מרכז? שום דבר" | הזהיר: הקריסה עלולה לחזור (חדשות)כיכר השבת