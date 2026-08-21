במעמד רב רושם התקיים חנוכת הבית למשכן הקבע של בית המדרש 'מעייני ישראל' ברחוב רב מרי 4, ברמה ד' בעיר בית שמש. המעמד, שהתקיים בשילוב שמחת השבע ברכות לבנו של הנגיד הרה"ח ר' אליהו שלוסברג, התאפיין בהשתתפות מרשימה של אדמו"רים, משפיעים ורבנים מכל רחבי הארץ.

הנגיד הרה"ח ר' אליהו שלוסברג הקדיש מהונו לבניית בית המדרש הגדול לתורה ולחסידות, על שמו ולזכרו של אביו, הרה"ג ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ז"ל. קהילות 'מעייני ישראל', הפועלות לעידוד לימוד תורת החסידות בקרב הציבור החסידי, מונות כיום כארבע מאות משפחות בערים החרדיות ברחבי הארץ, עם רשת כוללים בהם לומדים למעלה משש מאות אברכים.

רב קהילות 'מעייני ישראל' בבית שמש, הרה"ח רבי ישעיה יוסף בק שליט"א, פתח את המעמד בהקראת מכתב קודש של הוד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, המאציל מברכותיו על המשתתפים במעמד חנוכת הבית של בית שמגדלים בו לתורה ולחסידות.

כ"ק מרן האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א נכנס לפאר את המעמד ונשא דברי ברכה קצרים. "כתוב 'כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים'", אמר האדמו"ר. "כאשר יושבים במעמד של שמחת חתן וכלה, יחד עם חנוכת הבית לבית מדרש חשוב ומפואר זה, הרי זה כאילו בנו אחת מאבני בית המקדש". האדמו"ר שליט"א הוסיף כי לכהן אסור לברך מלבד ברכת כהנים, ואחרי שבירך את הקהל בברכת כהנים הוסיף כי המילה 'שלום' כוללת בתוכה את כל הברכות כולם.

"חדר שני" - הייחודיות של מעייני ישראל

המשפיע הראשי של קהילות מעייני ישראל ומשפיע ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בכפר חב"ד, הגה"ח רבי זלמן גופין שליט"א, נשא את המשא המרכזי בו עמד על החזון והייחודיות של בתי המדרש של קהילות מעייני ישראל.

המשפיע שליט"א סיפר על עיירה בה ביקשו החסידים לבנות בית כנסת לעצמם, אך המתנגדים התנגדו לכך ודרשו שכולם יתפללו יחד באותו מקום. אחרי שיחות ושכנועים, הסכימו החסידים - אך עם תנאי אחד: בבית הכנסת החסידי, לא יבנו 'חדר שני', המכונה בחב"ד: 'חב"דניצע', מקום בו מתבוננים באחדות ה' לפני התפילה, ומתפללים באריכות.

החסידים הסכימו, אך בפועל - בעת בניית בית הכנסת, הוסיפו את החדר שני. המתנגדים הזמינו את החסידים לדין תורה, שם הודו כי אכן בנו את החדר שני בניגוד להסכם, אך הוסיפו כי יש כבר שתי נושאים בהם יש מחלוקת בין החסידים למתנגדים בנוגע ל'שני'. הן בנושא אחדות ה' - והוא אחד ואין שני, והן בנושא 'הנפש השנית בישראל', כמבואר בתניא קדישא שלכל יהודי יש שתי נפשות. "לא יקרה כלום אם תהיה מחלוקת נוספת בנושא ה'שני', לגבי חדר שני", טענו החסידים.

הוסיף המשפיע ר' זלמן שליט"א, כי זהו הייחודיות של בתי המדרש של מעייני ישראל, שכולם 'חדר שני' בהם לומדים חסידות כדבעי, מתבוננים בהעמקת הדעת כדי להגיע להתפעלות המידות, מתפללים באריכות ומתוועדים יחד, א חסידישע פארבריינגען.

אדמו"רים נוספים ודברי ברכה

בשלב זה נכנסו לפאר את המעמד כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מדזיקוב ויזניץ שליט"א, אב"ד ויזניץ, הרה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א, והרה"ח ר' אברהם מרדכי אלתר, נכדו חביבו של האדמו"ר הפני מנחם מגור זצ"ל.

כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, שנבצר ממנו להשתתף עקב חולשתו, שלח את ברכתו למעמד עם בנו הרה"צ רבי נחום שליט"א, אב"ד החסידות בבית שמש. מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, שחיתן את נכדו בלילה זה, שיגר מכתב ברכה בידי בנו הגרח"מ שליט"א.

אב"ד ויזניץ הקריא את המכתב והוסיף לדבר בשבח הנגיד הרה"ח ר' אליהו שלוסברג. "אני זכיתי לקבל דולר מהרבי, ור' אליהו - לא. ובכל זאת, הרי הוא מסור בלו"נ למען ענייני הרבי, הרבה יותר מאיתנו, ומכאן גדולתו", אמר. על פעילות הפצת המעיינות של קהילות מעייני ישראל, הוסיף אב"ד ויזניץ על גודל החשיבות בקיום דברי משיח צדקנו למרנא הבעש"ט, אימתי קאתי מר, כשיפוצו מעיינוך חוצה.

כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ נשא דברי ברכה לכבוד חנוכת הבית, ושיבח את הנגיד הרב שלוסברג אשר "מסייע לכולם במאור פנים, ועולם התורה על כל גווניו חייב לו הכרת הטוב על החזקת התורה. ר' אליהו הוא בחינת 'אמור מעט ועשה הרבה', אומר לעצמו שעדיין עשה מעט, ועושה הרבה".

כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקא בעלזא נכנס לפאר את המעמד והאציל מברכותיו לחנוכת הבית, למחותנים ולחתן.

תעודות הוקרה לאישי ציבור

יו"ר שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש הוזמן לקבל תעודת הוקרה מיוחדת על הסיוע הרב של נציגי שלומי אמונים בכל אתר ואתר להתפתחות קהילות מעייני ישראל. את התעודה קיבל הרב פרוש מידי המשפיע הראשי הגה"ח רבי זלמן גופין והנגיד הרה"ח ר' אליהו שלוסברג.

אחר כך קיבלו תעודת הוקרה מיוחדת יו"ר הסיעה החסידית בבית שמש ומ"מ רה"ע שמעון גולדברג, יחד עם עוזרו יהודה שלאמע, על הסיוע הרב לקהילות מעייני ישראל בבית שמש, ובפרט כעת בהקצאה למשכן הקבע של בית המדרש ברמה ד'.

הנגיד הרה"ח ר' אליהו שלוסברג נשא דברי ברכה וסיפר על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו, לקיים את שמחת השבע ברכות המרכזי לבנו, יחד עם חנוכת בית המדרש לע"נ אביו. הרב שלוסברג סיפר כיצד התרגש לראות את ילדי החמד של קהילות 'מעייני ישראל' ובכך החליט לתרום את פעילות ארגון 'ליכטעלך' לע"נ אביו, לצד ההחלטה להכפיל את מספר הסניפים של מעייני ישראל בארה"ק.

דברי סיום נשא המשפיע הגה"ח רבי יעקב משה וואלבערג, שהרחיב על שיחת הרבי בימי אלול, בהם מוסיפים בתפילה באמירת 'לדוד ה' אורי וישעי', וסיים בדברי ברכה להנהלת מרכז מעייני ישראל, למתפללי ביהמ"ד, לחתן ולמחותנים.

אחרי ברכת המזון ושבע ברכות, בריקודי שמחה עם ניגונים חסידיים המגביהים את האדם טפח וטפחיים מעל הקרקע, התפזרו המשתתפים בתחושה של שמחה והתעלות על אשר זכינו לראות קהילה נוספת מקהילות 'מעייני ישראל' בארה"ק זוכה להיכנס למשכן הקבע, בית מפואר לתורה ולחסידות.