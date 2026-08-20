בית המשפט העליון, בשבתו כבג”ץ, פסל היום (חמישי) פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה”ל. השופטים קבעו כי ההחלטה התקבלה על בסיס “שיקול זר ופסול”, שנבע מחוסר שביעות הרצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים בתחנה.

פסק הדין ניתן על ידי השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר. השופט כשר כתב את פסק הדין המרכזי, והשופטים ברק ארז ושטיין הצטרפו לתוצאה.

העתירות נגד החלטת הממשלה הוגשו על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, מועצת העיתונות בישראל וועד עובדי גלי צה”ל.

בג”ץ קבע כי מבחינה עובדתית, ההחלטה לסגור את התחנה התבססה על תחושתם של מקבלי ההחלטה כי השידורים בגלי צה”ל מנוגדים לעמדותיהם. השופטים הוסיפו כי גם לאחר שניתן צו על תנאי, הממשלה לא פעלה כדי להוכיח שההחלטה התקבלה מטעמים אחרים.

השופט כשר כתב בסיכום פסק הדין: “לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש ‘לסגור את המיקרופון’ של השדרן”.

לדבריו, “שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו”.

לצד פסילת ההחלטה, בג”ץ דחה את הטענה שלפיה סגירת גלי צה”ל מחייבת חקיקה ראשית. בית המשפט קבע כי לממשלה הייתה סמכות לקבל החלטה בנושא, אך במקרה הנוכחי היא לא התקבלה כדין.

השופטים הדגישו כי אינם שוללים את האפשרות לסגור את גלי צה”ל בעתיד, אם החלטה כזו תתקבל כדין ועל בסיס שיקולים ענייניים. עוד הובהר כי פסק הדין אינו מביע עמדה ביחס לתוכני השידורים של התחנה