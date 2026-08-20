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השליטים בפועל

בג"ץ נגד המחוקק | שופטי העליון קבעו פה אחד: גל"צ לא ייסגר - זו הסיבה להחלטה 

שלושת שופטי בג”ץ קיבלו פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה, לאחר שקבעו כי היא נבעה מחוסר שביעות רצון מתכני התחנה | כל הפרטים מתוך ההחלטה (משפט)

18תגובות
בג"ץ מבקר המדינה (צילום: יונתן זינדל)

בית המשפט העליון, בשבתו כבג”ץ, פסל היום (חמישי) פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה”ל. השופטים קבעו כי ההחלטה התקבלה על בסיס “שיקול זר ופסול”, שנבע מחוסר שביעות הרצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים בתחנה.

פסק הדין ניתן על ידי השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר. השופט כשר כתב את פסק הדין המרכזי, והשופטים ברק ארז ושטיין הצטרפו לתוצאה.

העתירות נגד החלטת הממשלה הוגשו על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, מועצת העיתונות בישראל וועד עובדי גלי צה”ל.

בג”ץ קבע כי מבחינה עובדתית, ההחלטה לסגור את התחנה התבססה על תחושתם של מקבלי ההחלטה כי השידורים בגלי צה”ל מנוגדים לעמדותיהם. השופטים הוסיפו כי גם לאחר שניתן צו על תנאי, הממשלה לא פעלה כדי להוכיח שההחלטה התקבלה מטעמים אחרים.

השופט כשר כתב בסיכום פסק הדין: “לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש ‘לסגור את המיקרופון’ של השדרן”.

לדבריו, “שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו”.

לצד פסילת ההחלטה, בג”ץ דחה את הטענה שלפיה סגירת גלי צה”ל מחייבת חקיקה ראשית. בית המשפט קבע כי לממשלה הייתה סמכות לקבל החלטה בנושא, אך במקרה הנוכחי היא לא התקבלה כדין.

השופטים הדגישו כי אינם שוללים את האפשרות לסגור את גלי צה”ל בעתיד, אם החלטה כזו תתקבל כדין ועל בסיס שיקולים ענייניים. עוד הובהר כי פסק הדין אינו מביע עמדה ביחס לתוכני השידורים של התחנה
בית המשפט העליוןגלי צה"ליחיאל כשר

18 תגובות

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14
בג"ץ קבע = בג"ץ שולט לא אף אחד אחר. כאן מתחילה הבעייה
תמי
כלומר השמאל
ברור
13
אין בכל מדינה בעולם המודרני תחנת רדיו של צבא המדינה .בזבוז כסף.אולי לפתוח תחנת רדיו של משטרת ישראל
פליקס
12
גם אם השופטים צודקים מדוע הממשלה צריכה לממן במאות מיליונים את התחנה הזאת רק כי אסור לסגור מיקרופון לשדרן? ומתי יהיה מותר כן לסגור הרי הממשלה היא שמממנת את התחנה הזאת? הזוי!
משה

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