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חזרו לזמן חז"ל

כמו שוק לפני אלפיים שנה | החוויה הבלתי נשכחת של ילדי החמד בקאנטרי

מחנה הקיץ של חסידי סקווירא מבורו פארק הפך ליום אחד לשוק עתיק מזמן התנאים והאמוראים | הילדים אשר גילמו את דמותו של יוסף מוקיר שבת, לשו בצק, קנו דגים ענקיים והכינו מטעמים – הכל לכבוד שבת קודש | תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)

יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא| צילום: צילום: באדיבות המצלם

אווירה של שנות קדם בלב הרי הקאנטרי: במחנה הקיץ של ילדי חסידות סקווירא מבורו פארק רשמו שבוע שעבר יום ייחודי ומרהיב, שהחזיר את המשתתפים למעלה מאלף שנים אחורה בזמן.

במסגרת הפעילות החווייתית, נכנסו מאות הילדים בלהט רב לדמותו הציורית של "יוסף מוקיר שבת". בשטח המחנה הוקם שוק עתיק שובי עין, המשחזר בטעם של פעם את ההכנות הנרגשות לקראת שבת קודש כפי שהיו בזמן חז"ל.

הילדים עברו בין הדוכנים השונים, יצרו נרות שבת, לשו בצק לחלות טריות, רכשו דגים גדולים והכינו סלטים ומטעמים לכבוד שבת. התיעוד המרהיב מציג את החוויה החסידית, החינוכית והחווייתית שהעניקה לילדים טעם של קדושה ואהבת שבת.

יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
יוסף מוקיר שבת בקעמפ סקווירא (צילום: באדיבות המצלם)

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שבת קודשמחנות קיץהאדמו"ר מסקווירא בורו פארקיוסף מוקיר שבת

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