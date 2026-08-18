אווירה של שנות קדם בלב הרי הקאנטרי: במחנה הקיץ של ילדי חסידות סקווירא מבורו פארק רשמו שבוע שעבר יום ייחודי ומרהיב, שהחזיר את המשתתפים למעלה מאלף שנים אחורה בזמן.

במסגרת הפעילות החווייתית, נכנסו מאות הילדים בלהט רב לדמותו הציורית של "יוסף מוקיר שבת". בשטח המחנה הוקם שוק עתיק שובי עין, המשחזר בטעם של פעם את ההכנות הנרגשות לקראת שבת קודש כפי שהיו בזמן חז"ל.

הילדים עברו בין הדוכנים השונים, יצרו נרות שבת, לשו בצק לחלות טריות, רכשו דגים גדולים והכינו סלטים ומטעמים לכבוד שבת. התיעוד המרהיב מציג את החוויה החסידית, החינוכית והחווייתית שהעניקה לילדים טעם של קדושה ואהבת שבת.