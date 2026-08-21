התחזית: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת על הכבדה משמעותית בעומס החום בימים הקרובים - עם הקלה בתחילת השבוע הבא.
היום (שישי), לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.
שבת קודש, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
ביום ראשון, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ושם הן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה נוספת בעומסי החום.
ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
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