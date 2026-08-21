התחזית: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת על הכבדה משמעותית בעומס החום בימים הקרובים - עם הקלה בתחילת השבוע הבא.