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מזג האוויר

התחזית: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ

היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ | שבוע הבא, צפוי להיות נעים יותר (בארץ)

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(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

תחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת על הכבדה משמעותית בעומס החום בימים הקרובים - עם הקלה בתחילת השבוע הבא.

היום (שישי), לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

שבת קודש, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

ביום ראשון, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ושם הן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה נוספת בעומסי החום.

ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
מזג האווירהתחזיתהשירות המטאורולוגי

1 תגובות

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כנל
בעיקר לאחר התפזרות העננים טראמפ יחליט

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