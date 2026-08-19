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ברית קודש

על כסא אביו ועם טלית זקנו: הרבי מבית שמש סינדק בברית לנכדו בבית מדרשו של גיסו

השבוע נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש, בהיכל בית מדרשו של גיסו, האדמו"ר משידלובצא | בברית התעטף האדמו"ר בטלית של זקינו, וישב על כסאו של אביו, והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שימש כמוהל | דוד ארזני מגיש תיעוד (חסידים)

שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )

בהיכל ביהמ"ד שידלובצא בירושלים נחגגה שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש, בן בכור לבנו הרב שלמה לייב חתן הרה"ג ‘‘צ ר‘ אהרן הלוי וואזנר.

בשמחת הברית שימש כמוהל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר אשר אמר בהמשך גם את הברכות, בסנדקאות האדמו"ר מביאלה בית שמש, שישב על כסא הירושה של אביו האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, מעוטף בטליתו של זקינו האדמו"ר בעל ה‘חלקת יהושע‘ מביאלה זצ"ל, בכסא של אליהו כובד הסב הרה"ג רבי אהרן וואזנר. מהכסא כובד רבי שאול גולדמן מזוועהיל, ומהסנדק כובד רבי יוסף גולדמן. בעמידה לברכות כובד האדמו"ר משידלובצא.

רך הנימול נקרא בישראל 'שמואל', ע"ש זקינו בעל 'שבט הלוי', הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.

בהמשך הסבו האדמו"רים והרבנים למסיבת לחיים.

שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש (צילום: דוד ארזני )

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