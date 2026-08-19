בהיכל ביהמ"ד שידלובצא בירושלים נחגגה שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש, בן בכור לבנו הרב שלמה לייב חתן הרה"ג ‘‘צ ר‘ אהרן הלוי וואזנר.

בשמחת הברית שימש כמוהל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר אשר אמר בהמשך גם את הברכות, בסנדקאות האדמו"ר מביאלה בית שמש, שישב על כסא הירושה של אביו האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, מעוטף בטליתו של זקינו האדמו"ר בעל ה‘חלקת יהושע‘ מביאלה זצ"ל, בכסא של אליהו כובד הסב הרה"ג רבי אהרן וואזנר. מהכסא כובד רבי שאול גולדמן מזוועהיל, ומהסנדק כובד רבי יוסף גולדמן. בעמידה לברכות כובד האדמו"ר משידלובצא.

רך הנימול נקרא בישראל 'שמואל', ע"ש זקינו בעל 'שבט הלוי', הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.

בהמשך הסבו האדמו"רים והרבנים למסיבת לחיים.