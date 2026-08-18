רוחות של התעוררות 'הרבי הנודד' שבת בצפון והלהיט את הלבבות לקראת ימי הדין המשפיע הנודע האדמו"ר ממבקשי אמונה, הנוהג לשבות מדי שבת בעיר אחרת במטרה לחזק את לבבות בני ישראל לאביהם שבשמים, שבת בשבת האחרונה בחיפה | במהלך השבת חיזק את תושבי העיר לקראת ימי הדין, ובמוצאי השבת ערך סעודת 'מלווה מלכה' מרוממת בבית אחד מחסידיו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ה' באלול | 18.08.26