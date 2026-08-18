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לקראת הימים הנוראים

ביקור קודש; הרבי מנדבורנה חילק דבש ונפגש עם ראש העיר ברמת בית שמש ד'

התרגשות ברמת בית שמש ד': האדמו"ר מנדבורנה הגיע למרכז החסידות בשכונה לקבלת קהל לקראת שנה חדשה, העניק צלוחית דבש לחסידים ועקב מקרוב אחר תוכניות הרחבת בית המדרש והתפתחות הקהילה | בין הנכנסים לקו"פ נכנסו ראשי ועסקני העיר (חסידים)

3תגובות
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)

התרגשות גדולה נרשמה אמש בקרב חסידי ואוהדי בית נדבורנה בעיר בית שמש עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר בבית מדרשו ברמת בית שמש ד', לקבלת קהל עם מרעיתו לקראת הימים הנוראים.

תחילה התפלל האדמו"ר מעריב בהיכל בית המדרש, בהמשך קיבל קהל במשך זמן רב, האדמו"ר האציל ברכת קודשו ואף העניק צלוחית דבש לכל אחד במאור פנים.

בין הנכנסים לקו"פ נכנסו ובאו עסקני קרן הבניין והציגו בפני הקודש את תוכניות הבנייה, האדמו"ר התעניין אודות התקדמות הבניה בכלל ובפרט על התפתחות הקהילה כאשר בשנה החולפת הגיעו להתגורר בשכונה עוד אברכים רבים מבני הקהילה, והוקמו ארגוני חסד תמיכה מניינים ושיעורי תורה.

כן נכנסו אל הקו"פ כמה מרבני רמת בית שמש ד', ביניהם, הגרח"י רובנשטיין, הגרי"מ שפירא והגר"ש גשטטנר.

כמו כן, נכנסו שלוחי דרבנן ראש העיר שמואל גרינברג, סגן ראש העיר שמעון גולדברג, ועוד.

האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)
האדמו"ר מנדבורנה בביקור בבית שמש (צילום: ש.פ.)

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האדמו"ר מנדבורנהרמת בית שמש ד'שמואל גרינברג

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אני מתפלל שם מידי פעם, קהילה נחמדה מאוד.
מתפלל
2
ביקור מיותר
יודע
1
זה ברוך גדול שמתנגדיו מירושלים חוגגים .....על כספים מהביטוח ובונים בנינים ומתחילים להתגאות
דוד ממודיעין עילית

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