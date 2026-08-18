התרגשות גדולה נרשמה אמש בקרב חסידי ואוהדי בית נדבורנה בעיר בית שמש עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר בבית מדרשו ברמת בית שמש ד', לקבלת קהל עם מרעיתו לקראת הימים הנוראים.

תחילה התפלל האדמו"ר מעריב בהיכל בית המדרש, בהמשך קיבל קהל במשך זמן רב, האדמו"ר האציל ברכת קודשו ואף העניק צלוחית דבש לכל אחד במאור פנים. בין הנכנסים לקו"פ נכנסו ובאו עסקני קרן הבניין והציגו בפני הקודש את תוכניות הבנייה, האדמו"ר התעניין אודות התקדמות הבניה בכלל ובפרט על התפתחות הקהילה כאשר בשנה החולפת הגיעו להתגורר בשכונה עוד אברכים רבים מבני הקהילה, והוקמו ארגוני חסד תמיכה מניינים ושיעורי תורה. כן נכנסו אל הקו"פ כמה מרבני רמת בית שמש ד', ביניהם, הגרח"י רובנשטיין, הגרי"מ שפירא והגר"ש גשטטנר. כמו כן, נכנסו שלוחי דרבנן ראש העיר שמואל גרינברג, סגן ראש העיר שמעון גולדברג, ועוד.