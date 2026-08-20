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תשורה מיוחדת

מול החסידים | כך הוקיר האדמו"ר את מוטי בבצ'יק

מתוך התרגשות דקדושה קבע השבוע האדמו"ר ממחנובקא בעלזא מזוזות בפתח בית מדרשו החדש בירושלים  במעמד השתתפו כלל החסידים מכל רחבי הארץ|לאחר קביעת המזוזות ערך הרבי טיש 'לחיים' ונשא אמרות קודש, בהמשך נשא דברים, בנו רב הקהילה הרה"צ רבי אהרן רוקח|רגע מיוחד במעמד היה עת העניק האדמו"ר תשורה מיוחדת מכסף טהור לאיש 'אגודת ישראל' מוטי בבצ'יק, כאות הערכה על סיועו התמידי לקהילה (חסידים)

חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)
חנוכת הבית במכנובקא בעלזא ירושלים (צילום: שלומי טריכטר)

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ירושליםחנוכת הביתהאדמו"ר ממכנובקא בעלזאמוטי בבצ'יק

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