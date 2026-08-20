תשורה מיוחדת מול החסידים | כך הוקיר האדמו"ר את מוטי בבצ'יק מתוך התרגשות דקדושה קבע השבוע האדמו"ר ממחנובקא בעלזא מזוזות בפתח בית מדרשו החדש בירושלים במעמד השתתפו כלל החסידים מכל רחבי הארץ|לאחר קביעת המזוזות ערך הרבי טיש 'לחיים' ונשא אמרות קודש, בהמשך נשא דברים, בנו רב הקהילה הרה"צ רבי אהרן רוקח|רגע מיוחד במעמד היה עת העניק האדמו"ר תשורה מיוחדת מכסף טהור לאיש 'אגודת ישראל' מוטי בבצ'יק, כאות הערכה על סיועו התמידי לקהילה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ז' באלול | 20.08.26