( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

עימות אלים פרץ הבוקר (שישי) במזרח גוש עציון, כאשר קבוצת מטיילים יהודים שטיילה באזור הותקפה באבנים בידי עשרות פלסטינים. בתום האירוע נהרג פלסטיני בן 18 מירי שבוצע ככל הנראה בידי רבש"ץ היישוב מיצד, ופלסטיני נוסף כבן 65 נפצע מירי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

על פי הדיווחים, קבוצת מטיילים חרדים מאזור מיצד הגיעה לפאתי הכפר הפלסטיני סעיר, ככל הנראה בשל טעות ניווט. עם הגעתם לפאתי הכפר, יצאו לקראתם עשרות פלסטינים והחלו ליידות אבנים לעבר המטיילים. המטיילים הזעיקו את כוחות הביטחון למקום.

רגעי הירי - צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:19 רגעי הירי ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

רבש"ץ מיישוב מיצד שהגיע ראשון למקום הותקף בסלע בידי אחד הפלסטינים. לפי הדיווחים, הרבש"ץ הגיב בירי לאוויר, ולאחר מכן ירה לעבר מספר פלסטינים שסיכנו לטענתו את האזרחים ביידוי האבנים. כתוצאה מהירי נפגעו שני פלסטינים - אחד נהרג ואחד נפצע. גיבור: זה מה שעשה במחאות הצעיר שהוצא הבוקר להורג אכזרי באיראן יוסי נכטיגל | 20.08.26 התפתחות חריגה בחקירת הרצח המזעזע: נבדקת מעורבות חיות בר דוד הכהן | 20.08.26 מנגד, הפלסטינים טענו כי לא מדובר בטיול תמים, אלא בקבוצת מתנחלים שהגיעה כדי להצית מבנה בבניה בכפר. בהמשך האירוע הוצתה אש במבנה פלסטיני במקום, וכתוצאה מכך פונה אדם מבוגר בן 65 בעקבות שאיפת עשן. נבדק החשד שההצתה בוצעה בידי היהודים.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:31 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

כוחות צה"ל ומשטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת האירוע לבירור נסיבות הירי, השריפה והתנהלות הישראלים והפלסטינים. גורם ביטחוני אישר כי המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע.

יצוין כי היישוב מיצד הוא יישוב חרדי בגוש עציון שממשיך להתרחב ולהוות אבן שואבת למשפחות חרדיות רבות. באזור זה אירעו בעבר מספר אירועי אלימות בין יהודים לפלסטינים.

נסיבות האירוע המדויקות נמצאות בבדיקה, כאשר צה"ל והמשטרה בוחנים את גרסאות שני הצדדים ואת רצף האירועים שהובילו לירי הקטלני.