נשפט ל-20 ימי מאסר: נכדו של הגר״נ זוכובסקי כבר בכלא 10

( צילום: doovidl )

התפתחות מהירה בפרשת מעצרו של מוטי מישקובסקי, נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב ויו״ר הוועדה הרוחנית של העיתון ״יתד נאמן״: הבחור עמד הבוקר למשפט במשטרה הצבאית ונשפט ל-20 ימי מאסר. מישקובסקי כבר הועבר לכלא 10 לריצוי העונש.

מישקובסקי, תלמיד ישיבת ״נתיבות יצחק״ בתל אביב, נעצר אתמול באזור יער בן שמן ובהמשך הוסגר במחסום מכבים לידי המשטרה הצבאית. המעצר עורר עניין רב בציבור הליטאי בשל זהותו המשפחתית של הבחור והשתייכותו לישיבות המזוהות עם המיינסטרים הליטאי. מהמעצר ליד יער בן שמן למשפט מהיר על פי הנמסר, מישקובסקי נעצר אתמול סמוך לצומת בית גמזו. בעקבות המעצר פורסמה קריאה להגיע למקום ולמחות, אולם המוחים לא הצליחו להגיע לאזור שבו הוחזק. בהמשך הועבר לידי צוות מתנ״א שפלה במחסום מכבים, ומשם הוסגר למשטרה הצבאית. שיטפונות קשים ב-770: התמימים פינו את הספרים במהירות והמשיכו ללמוד חזקי שטרן | 07:56 במהלך הלילה התקיימה במחסום מכבים הפגנה שנמשכה שעה ארוכה, בה השתתפו עשרות בחורים ואברכים שמחו נגד ההסגרה. במהלך ההפגנה התפתחו עימותים עם כוחות המשטרה וחיילים ששמרו במחסום, אולם המעצר יצא לפועל.

- צילום: doovidl 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: doovidl )

רקע: גל מעצרים מתגבר

המעצר מתרחש על רקע קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להגביר את הסנקציות נגד לומדי תורה בגיל גיוס ולחדש את פעולות המעצרים היזומים. במכתב שנשלח לאחרונה, דרשה בהרב מיארה מהממשלה וגורמי האכיפה להציג תוכנית עבודה יזומה וסדורה לאכיפת חובת הגיוס בקרב תלמידי הישיבות.

במסמך הודגש כי היקף האכיפה הנוכחי כלפי חייבים בגיוס מהמגזר החרדי אינו מספק ואינו עומד ביעדים הנדרשים. כידוע, בתקופה האחרונה נרשמה ירידה במעצרים יזומים, והיועמ״שית קראה להגביר את הפעילות בשטח.

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

מקרה דומה התרחש לאחרונה כאשר בן ישיבה אחר הוסגר למשטרה הצבאית לאחר חקירה בלהב 433. באותו מקרה התברר כי תיק פלילי פתוח עשוי להשפיע על הליכי הגיוס ואף להוביל לפטור משירות, אולם במקרה של מישקובסקי לא דווח על תיק פלילי נלווה.

המעצר והמשפט המהיר מעוררים דאגה בקרב הציבור החרדי, המתמודד עם לחץ הולך וגובר בסוגיית הגיוס. יצוין כי מישקובסקי למד בעבר בישיבת בית מתתיהו ועבר לאחר מכן לישיבת ״נתיבות יצחק״ בראשות הרב לאו בתל אביב.