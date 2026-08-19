עם כניסתו של חודש אלול חודש הרחמים והסליחות התאספו אלפי חסידי באבוב 45 לתפילת ראש חודש בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45, במחנה המתיבתא של החסידות השוכן בהרי הקטסקילס.

לטובת קליטת אלפי החסידים, שכרו ראשי החסידות היכל ענק במחנה "העסק" הסמוך, שהוכשר והוכן במיוחד לתפילות החג כדי להכיל את הציבור הרחב ברווחה.

לאחר תפילת שחרית מרוממת בנוסח המלבב תקע האדמו"ר בשופר ועורר את הלבבות. מיד לאחר מכן נאמרו ח"י פרקי תהילים מתוך דבקות והתעוררות רבה.

בין התפילה לטיש נראה מחזה מפעים ומרומם נפש, מאות ואלפי חסידים נצפו הוגים בתורה הקדושה על ספסלי עץ הפזורים בנוף הפתוח, בין עצי הירק וכרי הדשא של מחנה הקיץ, כשהם מנצלים כל רגע להכנה ליום הדין.

שיאו של היום היה בעריכת השולחן הטהור על ידי האדמו"ר לכבוד ראש החודש. במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני רחמים והתעוררות, והאדמו"ר נשא אמרות קודש ודברי כיסופים כהכנה לימי הרחמים והסליחות ולחודש תשרי הבעל"ט.

בסיום הטיש זכו כלל החסידים לעבור בסך מול פני הקודש לקבלת שזיפים - מנהג קדוש ועתיק של אדמו"רי החסידות, הנודע כסגולה מיוחדת להשפעת שמחה. על פי המסורת שעוברת בחסידות, סגולת השזיפים מעניקה כוח לשוב בתשובה שלמה מתוך שמחה וטוב לבב.