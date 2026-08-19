 דלג לתוכן הראשי
ניגונים, שופר ושזיפים:

מרהיב במיוחד; כך פתחו אלפי חסידי באבוב 45 את חודש הרחמים בהרי הקטסקילס

אלפי חסידי באבוב 45 התכנסו בצל הקודש של האדמו"ר במחנה המתיבתא בהרי הקאנטרי לפתיחת חודש הרחמים והסליחות | היכל ענק נשכר במיוחד, הציבור שקד על התורה על ספסלי העץ מול הנוף, בסיום היום הגדוש חילק האדמו"ר שזיפים לכלל החסידים | תיעוד מרומם (חסידים)

ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

עם כניסתו של חודש אלול חודש הרחמים והסליחות התאספו אלפי חסידי באבוב 45 לתפילת ראש חודש בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45, במחנה המתיבתא של החסידות השוכן בהרי הקטסקילס.

לטובת קליטת אלפי החסידים, שכרו ראשי החסידות היכל ענק במחנה "העסק" הסמוך, שהוכשר והוכן במיוחד לתפילות החג כדי להכיל את הציבור הרחב ברווחה.

לאחר תפילת שחרית מרוממת בנוסח המלבב תקע האדמו"ר בשופר ועורר את הלבבות. מיד לאחר מכן נאמרו ח"י פרקי תהילים מתוך דבקות והתעוררות רבה.

בין התפילה לטיש נראה מחזה מפעים ומרומם נפש, מאות ואלפי חסידים נצפו הוגים בתורה הקדושה על ספסלי עץ הפזורים בנוף הפתוח, בין עצי הירק וכרי הדשא של מחנה הקיץ, כשהם מנצלים כל רגע להכנה ליום הדין.

שיאו של היום היה בעריכת השולחן הטהור על ידי האדמו"ר לכבוד ראש החודש. במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני רחמים והתעוררות, והאדמו"ר נשא אמרות קודש ודברי כיסופים כהכנה לימי הרחמים והסליחות ולחודש תשרי הבעל"ט.

בסיום הטיש זכו כלל החסידים לעבור בסך מול פני הקודש לקבלת שזיפים - מנהג קדוש ועתיק של אדמו"רי החסידות, הנודע כסגולה מיוחדת להשפעת שמחה. על פי המסורת שעוברת בחסידות, סגולת השזיפים מעניקה כוח לשוב בתשובה שלמה מתוך שמחה וטוב לבב.

ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

האדמו"ר מבאבוב 45קאנטריראש חודש אלול

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

לקראת השיירות חזרה

|

 דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ

|

צפו בגלריה

||
2

שלא עשנו גוי

||
9

תיעוד ענק

||
3

במעמד האדמו"רים

||
1

הסגולה למוצאי שבת

||
1

סיפור חסידי למוצ"ש

||
1

ספין "הספרים הנסתרים"

||
7

שני פתקים הכריעו

||
1

"להפסיק מסע ההכפשות"

||
17

מתוך שלהבת אש קודש

||
3

החלטה תקדימית

|

עם אישי ציבור ובכירי התעשייה

||
13

על פי רבי נחמן

||
3

ההגרלה היום 

||
6

רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
1

רגעים מרגשים

||
2

למען המתנזרים מתקציבים

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר