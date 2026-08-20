רבי נחמן – פרשת כי תצא

סוד הניצחון – אם השם עימי! מי יכול עלי?

אלול, אתה רוצה לעשות שינוי, לתקן איזה מידה שכבר לא מתאימה לרמתך, לדון לכף זכות ולחשוב יותר טוב בכל תחומי חייך, אף על חבר שמציק לך, אבל, אתה כבר מכיר את עצמך, וחושש שלא תצליח...

יצר הרע, נפש הבהמית או איך שתקרא לזה, נראה לך יותר חזק ממך.

יש דרך להצליח להתגבר על כל מכשול, ולעשות כל שינוי שתרצה, כי:

הרצון הוא הכח הכי חזק בעולם, ועם תפילה אתה – מנצח הכל!

אתה לא מתמודד לבד עם השינוי, המלך יצא לשדה, והוא קרוב אליך, כדי שתבוא אליו ותבקש את עזרתו:

הוא כאן, הוא קרוב, והוא ינצח לך עימך את - מלחמת חייך!

כל מה שאתה צריך לעשות זה:

"כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה" - לצאת למלחמה נגדו ותנצח.

אם יצאת – ניצחת! מדוע?

הקרב האמיתי מתנהל בתוך הלב, שם המאבק הגדול, ואם יש לך רצון חזק לצאת למלחמה נגד יצרך, אתה גם תשיג את התוצאה המבוקשת:

"וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּיָדֶךָ" – הקב"ה יעזור לך לנצח, אומר מוהרנ"ת:

"שֶׁיִּתְבַּטֵל כָּל רְצוֹנוֹת נֶגֶד רְצוֹנְךָ, שֶׁיֵּלֵךְ לְךָ כְּסֵדֶר - כִּרְצוֹנְךָ".

צריך אומץ לבחור – לקחת שליטה ואחריות על החיים, ולבחור בשינוי!

רק אמיצים יוצאים לקרב נגד מה שהתרגלו כל חייהם, ואם החלטת להילחם באומץ ובגבוה, אתה זוכה לפרס מיוחד, אומר רבי נחמן:

הקב"ה מבטל כל רצון - לרצונך, ואתה - תנצח! (ליקוטי מוהר"ן, תניינא פ"ב).

אל תירא – כי ה' אלוקיך עימך

"לֹא תִירָא מֵהֶם, כִּי ה' אלוקיך עִמָּךְ" – אל תפחד להילחם ביצרך, בהרגלים ובטבעים כי הקב"ה לא ישאיר אותך לנהל את המלחמה לבד:

אם הקב"ה איתי – מי יוכל עלי?

"אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו" – תתחיל להילחם ותוכיח שאתה רציני, ותזכה: "הבא להיטהר מסייעים בידו".

כי הוא הנותן לך כח - לעשות חיל...

איך בשר ודם - מנצח אש?

יצר הרע הוא - מאש, האדם - בשר ודם, יצר הרע מחכה לך ב'סיבוב':

"צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק וּמְבַקֵּשׁ לַהֲמִיתוֹ" – הוא כמו משקיף עם משקפת למרחוק, ומנסה לתפוס אותך ברגע של חולשה, כשאתה עייף ויגיע, והלב והשכל קצת נרדמו, וברגע הזה, מפיל ומכשיל אותך שוב... ועובר לשלב הבא:

"וּמְבַקֵּשׁ לַהֲמִיתוֹ" – מכניס אותך לדיכאון ועצבות, על שעוד פעם 'נפלת'!

היצר ממשיך לייאש אותנו, כדי שנמשיך בדרך שלא מטיבה לנו, נחטא לרצון ה' ולרצוננו...

אל תשמע לקולות הפנימיים שמנסים להפיל אותך – רק חזק ואמץ!

הקב"ה – מבטיח! הקב"ה – מקיים!

יש לך הבטחה אלוקית "לֹא יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ" – הקב"ה לא ישאיר אותך להילחם לבד!

תפקידך רק לצאת למלחמה נגד כל מה שכבר לא משרת אותך, והקב"ה יושיע אותך!

תלמד מכישלונות קודמים, כי:

הכישלון הוא - המקפצה שלך להצלחה.

הקב"ה רוצה שתדע מה רצונו ממך, כותב ה'ראשית חכמה':

"להשיג האדם לעשות רצון יוצרו ולהידבק בו" (שער היראה).

מסביר מוהרנ"ת: "כְּשֶׁתְּקַשֵּׁר תָּמִיד בְּמַחֲשַׁבְתְּךָ - אֱלָהוּתוֹ".

המחשבה – ה'כלי' לניצחון בכל שינוי!

תקבע את היעד הרצון הרצוי לרצון השם ורצונך:

'מח שליט על הלב' – כח המחשבה עצום ורב, ויכול - לנצח הכל!

רבי נחמן מלמד סוד גדול על כח המחשבה:

"דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול! אם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך" (ליקוטי מוהר"ן).

הניצחון זה עוד יציל אותך בראש השנה – יום הדין שקרב ובא.

הקב"ה משביע - תשובה תכפר!

אומר רשב"י בזוהר הקדוש (בראשית, כ"ג), שהאדם נברא עם יצר הרע, ואין מצב שלא יחטא, לכן, לפני שהקב"ה ברא את האדם, הוא התווכח עם המלאכים, וברא את התשובה והשביע אותה קודם בריאת העולם, ואמר לה:

האדם שיעשה תשובה, קבלי תשובתו – ויכופר לו!

אתה זה - נשמתך טהורה, ואינך רוצה לחטוא, זה רק:

ה'אגו' – שמנהל את יצרך, ורוצה לנצח את רצון נשמתך הטהורה.

סוד הבחירה – הבחירה בידך!

אל תתבלבל! יש לך בחירה חופשית, אומר רבי נחמן:

אם רוצה – עושה, ואם לא רוצה – לא עושה.

יש כח עוצמתי בידך – כח הבחירה! וחודש אלול הוא הזמן:

להיות נחוש ולהחליט לעשות שינוי קטן – שיוביל להצלחה!

"אמר להם הקב"ה לישראל, בני, פתחו לי פתח אחד של תשובה - כחודה של מחט, ואני פותח לכם - פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו" (שיר השירים רבה, ה', ג').

כל שאתה נדרש, זה לעשות שינוי קטן - כחודה של מחט, ותזכה:

שהקב"ה יפתח לך את כל השערים - ולהתחבר בחזרה לנשמתך!

"עלית למרום שבית שבי" – תעלה את המחשבה!

מוהרנ"ת מסביר במתק לשונו את סוד הניצחון:

"מֶלֶךְ אָסוּר בָּרְהָטִים" (שִׁיר הַשִּׁירִים, ז) – 'בְּרַהֲטֵי מֹחִין דִּילָךְ'".

המחשבה מגיעה ממקום גבוה, הנקרא: "שֶׁבִי".

כמו שכתוב: "עָלִיתָ לַמָּרוֹם - שָׁבִיתָ שֶׁבִי".

כשאתה מעלה את מחשבתך למקום גבוה, אתה זוכה:

"יִתְבַּטְּלוּ - כָּל הַמִּלְחָמוֹת, וְכָל הָרְצוֹנוֹת - שנֶגֶד רְצוֹנְךָ!

נצח - את יצרך! והקב"ה - ינצח לך את אויביך!

הפרס שתקבל על ניצחון היצר: שכל אויביך - יפלו תחתיך...

כל רצון של אחרים יתבטל - כנגד רצונך!

ביטלת רצונך לרצון ה' יתברך, מידה כנגד מידה:

הקב"ה יבטל רצון אחרים - מפני רצונך, והבן!

אל תיתן לגשמיות לנצח, אתה - חתיכת 'אלוקות', לחש לעצמך:

באמת אני רק - 'נשמה', וחוץ ממני וממך – אין עולם!

תאיר את נשמתי, שתחזור להיות נקיה.

תנצח - ותעלה ניצוצות!

לכל אדם יש 'ניצוצות' שנפלו למעמקי התהום, והם – חלק מנשמתו, ותפקידו להרים ולאסוף אותם, וכשהוא מצליח – הוא מנצח!

בחודש אלול אין דין - רק רחמים! המלך בשדה – זוכר?

זה הזמן – להעלות ניצוצות מנשמתך שנפלו למעמקי הקליפות:

"וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶיךָ" – צא! יש לך הבטחה מהקב"ה – שתנצח!

אלול – איך עושים שינוי אמיתי?

כל אחד יודע, איפה 'שדה הקרב' - המלחמה הכי קשה שיצרו נלחם בו בעוצמה, ומה שאתה צריך לעשות זה:

רק להתקדם עוד צעד אחד, והקב"ה כבר יעזור לך בצעד הבא.

תתקדם בקצב שלך, אל תקפוץ – גבוה מידי!

ותחגוג - כל הצלחה!

מי שמתקדם בקפיצות גדולות, מוכיח שיצרו שולט בו, כדי – שימעד ויפול.

אומר רבי נחמן: גם המעט הוא – טוב מאוד...

לאט ובטח, כך – אין מקום לייאוש כלל!

רק צא למלחמה...

ונתנו ה' אלוקיך - בידך!

בהצלחה!

כתיבה וחתימה טובה, אמן!