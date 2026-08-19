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ברית קודש

במעון קודשו; הגרי"מ שכטר מהל את נינו של האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל

במעון הקודש של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר בעל ה'אורחות אהרן' מפינסק קרלין זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד | בסנדקאות כובד האדמו"ר מפינסק קרלין, והגרי"מ שימש כמוהל ואמר את הברכות | לאחר הברית הסבו למסיבת לחיים | צפו בגלריה (חסידים) 

2תגובות
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)
הגרי"מ שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל (צילום: א.פ.ק.)

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ברית מילההרב יעקב מאיר שכטרהאדמו"ר מפינסק קרלין

2 תגובות

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2
מל ולא מהל
לא מהל ביין אלא מל
1
מה זה החילול השם הזה בשגיאות כתיב אין מילה כזאת "מהל" משנה מפורשת מס' שבת :" מל ולא פרע... לתקן מיד , מל את נינו הוא לא מהל אותו , רק מוהל נוספה לו ה' , אבל שורש הפעולה היא למול , מילה... תודה מראש וזאת לא הפעם היחידה בכל האתר הזה
אבשלום קור

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