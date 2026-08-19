ברית קודש במעון קודשו; הגרי"מ שכטר מהל את נינו של האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל במעון הקודש של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר בעל ה'אורחות אהרן' מפינסק קרלין זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד | בסנדקאות כובד האדמו"ר מפינסק קרלין, והגרי"מ שימש כמוהל ואמר את הברכות | לאחר הברית הסבו למסיבת לחיים | צפו בגלריה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ו' באלול | 19.08.26