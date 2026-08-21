ג'יי די ואנס ( צילום: שאטרסטוק )

סקר ארצי חדש של מכללת "אמרסון" בארצות הברית מצביע על כך שמזכיר המדינה מרקו רוביו משיג נתונים חזקים יותר מסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס בתרחישים היפותטיים לקראת המרוץ לנשיאות ב-2028. הסקר, שנערך בתאריכים 16-17 באוגוסט בקרב 1,000 מצביעים רשומים, בחן שורה של קרבות "ראש בראש" מול מועמדים דמוקרטים בולטים.

הממצא המרכזי של הסקר נוגע להתמודדות מול סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס: רוביו מוביל עליה בפער של 5 אחוזים (48% מול 43%), בעוד שואנס מפסיד לה ב-4 אחוזים (44% מול 48%). מגמה דומה נרשמה גם מול חברת הקונגרס הפרוגרסיבית אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, כאשר רוביו מנצח אותה בפער של 5%, ואילו ואנס גובר עליה בפער צמוד יותר של 2% בלבד.

אתגרים מול שמות דמוקרטיים מרכזיים אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 הסקר ממחיש כי שני הבכירים הרפובליקנים מתקשים מול שמות דמוקרטיים מרכזיים אחרים. מושל קליפורניה גווין ניוסום מוביל על ואנס 49% מול 44%, ועל רוביו ביתרון צמוד של 48% מול 46%. שר התחבורה לשעבר פיט בוטיג'ג' מציג נתונים חזקים במיוחד ומוביל ב-5 אחוזים (49% מול 44%) הן על רוביו והן על ואנס. גם הסנאטור ג'ון אוסוף מג'ורג'יה מציג יתרון ברור: הוא מוביל על ואנס 49% מול 44%, ועל רוביו 47% מול 44%. הנתונים מצביעים על כך שלמפלגה הדמוקרטית יש מספר מועמדים פוטנציאליים שיכולים להתמודד בהצלחה מול הבכירים הרפובליקנים.

קמלה האריס ( צילום: שאטרסטוק )

המאבק על הירושה הרפובליקנית

מעמדם של השניים במפלגה הרפובליקנית מעורר עניין רב. רוביו הבהיר בעבר כי אם סגן הנשיא ואנס יבחר להתמודד על המועמדות הרפובליקנית, הוא לא ירוץ נגדו. ואנס עצמו הצהיר כי יקבל החלטה סופית רק לאחר בחירות האמצע.

ברקע הדברים, דווח מוקדם יותר החודש ב"וושינגטון פוסט" כי הנשיא טראמפ אמר לתורמים בשיחות סגורות כי "צריך לבחור בג'יי.די", אם כי לאחר מכן הסתייג בפומבי והדגיש שמוקדם מדי להביע תמיכה רשמית. בעבר אף התייחס טראמפ לאפשרות של ריצה משותפת של השניים וכינה אותם "נבחרת החלומות", מבלי לפרט מי מהם יוצב בראש הרשימה.

הסקר נערך עם טעות דגימה של 3 אחוזים. בשל טווח הטעות הסטטיסטית והזמן הרב שנותר עד לבחירות, מומחים מדגישים כי מדובר בתמונת מצב מוקדמת בלבד, שאינה מהווה תחזית ודאית לתוצאות המרוץ של 2028.