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המרוץ לבית הלבן

סקר מפתיע בארה"ב: רוביו מוביל על האריס, ואנס מפסיד לה את הנשיאות

סקר חדש בוחן תרחישים לקראת 2028 • מזכיר המדינה מרקו רוביו מוביל על קמלה האריס ב-5%, בעוד סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס מפסיד לה ב-4% | המאבק על הירושה של דונלד טראמפ (בעולם)

5תגובות
ג'יי די ואנס (צילום: שאטרסטוק)

סקר ארצי חדש של מכללת "אמרסון" ב מצביע על כך שמזכיר המדינה מרקו רוביו משיג נתונים חזקים יותר מסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס בתרחישים היפותטיים לקראת המרוץ לנשיאות ב-2028. הסקר, שנערך בתאריכים 16-17 באוגוסט בקרב 1,000 מצביעים רשומים, בחן שורה של קרבות "ראש בראש" מול מועמדים דמוקרטים בולטים.

הממצא המרכזי של הסקר נוגע להתמודדות מול סגנית הנשיא לשעבר : רוביו מוביל עליה בפער של 5 אחוזים (48% מול 43%), בעוד שואנס מפסיד לה ב-4 אחוזים (44% מול 48%). מגמה דומה נרשמה גם מול חברת הקונגרס הפרוגרסיבית אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, כאשר רוביו מנצח אותה בפער של 5%, ואילו ואנס גובר עליה בפער צמוד יותר של 2% בלבד.

אתגרים מול שמות דמוקרטיים מרכזיים

הסקר ממחיש כי שני הבכירים הרפובליקנים מתקשים מול שמות דמוקרטיים מרכזיים אחרים. מושל קליפורניה גווין ניוסום מוביל על ואנס 49% מול 44%, ועל רוביו ביתרון צמוד של 48% מול 46%. שר התחבורה לשעבר פיט בוטיג'ג' מציג נתונים חזקים במיוחד ומוביל ב-5 אחוזים (49% מול 44%) הן על רוביו והן על ואנס.

גם הסנאטור ג'ון אוסוף מג'ורג'יה מציג יתרון ברור: הוא מוביל על ואנס 49% מול 44%, ועל רוביו 47% מול 44%. הנתונים מצביעים על כך שלמפלגה הדמוקרטית יש מספר מועמדים פוטנציאליים שיכולים להתמודד בהצלחה מול הבכירים הרפובליקנים.

קמלה האריס (צילום: שאטרסטוק)

המאבק על הירושה הרפובליקנית

מעמדם של השניים במפלגה הרפובליקנית מעורר עניין רב. רוביו הבהיר בעבר כי אם סגן הנשיא ואנס יבחר להתמודד על המועמדות הרפובליקנית, הוא לא ירוץ נגדו. ואנס עצמו הצהיר כי יקבל החלטה סופית רק לאחר בחירות האמצע.

ברקע הדברים, דווח מוקדם יותר החודש ב"וושינגטון פוסט" כי אמר לתורמים בשיחות סגורות כי "צריך לבחור בג'יי.די", אם כי לאחר מכן הסתייג בפומבי והדגיש שמוקדם מדי להביע תמיכה רשמית. בעבר אף התייחס טראמפ לאפשרות של ריצה משותפת של השניים וכינה אותם "נבחרת החלומות", מבלי לפרט מי מהם יוצב בראש הרשימה.

הסקר נערך עם טעות דגימה של 3 אחוזים. בשל טווח הטעות הסטטיסטית והזמן הרב שנותר עד לבחירות, מומחים מדגישים כי מדובר בתמונת מצב מוקדמת בלבד, שאינה מהווה תחזית ודאית לתוצאות המרוץ של 2028.
ארה"בדונלד טראמפקמלה האריסהמפלגה הרפובליקניתמרקו רוביוג'יי די ואנס

5 תגובות

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4
רוביו יותר רהוט, שקול ונקי כפיים מוואנס , גם האמריקאים יודעים את זה. רוביו מבין את יחסי הכוחות, את המניפולציות של האסלאם במזהת ואת החובה לגמור את העבודה באיראן , ויפה שעה אחת קודם. כל השיא בעתיד יצטרך להתמודד עם איראן משת נקמה לרבות בבני משפחתו
ברקי
3
רוביו אוהב ישראל יותר. אם ה' יכוון אותו לבעית הלבן סימן להארת פנים.
צבי הירש
קודם כל "לבית הלבן* , דבר שני נשיא אמריקאי קודם צריך לחשוב על האינטרס האמריקאי קודם לכל ולכל דבר.
אמריקה תחילה
2
בעז"ה לא יהיו בחירות נוספות משיח בפתח
בן גרא

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