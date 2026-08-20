אלפי דיונונים נשפכו על הכביש: משאית התהפכה עם מטען חריג

משאית עמוסה בדיונונים התהפכה בעיירת החוף נראגנסט שברוד איילנד, ארה"ב, ושפכה כמות גדולה מהמטען על הכביש. הדיונונים נותרו במשך שעות תחת שמש הקיץ והפיצו ריח חריף באזור.

המשאית הייתה בדרכה למפעל עיבוד, כאשר הנגרר התנתק והתהפך במהלך פנייה. צוותים שהגיעו למקום נאלצו להשתמש בציוד כבד ובמשאית אשפה כדי לפנות את ערימות הדיונונים, והצומת נותר סגור במשך קרוב לשמונה שעות.

"זה התחיל להסריח אחרי שהדיונונים ישבו בשמש כמה שעות", סיפר קפטן ראיין פרסט מהמשטרה המקומית. נהג המשאית והנוסע שהיה עמו לא נפגעו.

במשטרת נראגנסט החליטו לקחת את האירוע בהומור וכינו אותו "אפוקליפסת הדיונונים של 2026", והוסיפו כי מדובר באירוע ש"גרם ל'זהירות, כביש חלק' להיראות כמו בדיחה".