אימה בקניות לשבת: גבר תועד בסופרמרקט עם חולצה וכיתוב מחריד

ראש הממשלה נתניהו כינס אתמול בהתרעה של שעות ספורות דיון בפיקוד מרכז. מפקד פיקוד מרכז הציג סקירה על החשש להתלקחות בשטח עקב אלימות של קיצונים יהודיים. נתניהו ביקש לשמוע תכניות להמשך הפעילות ההתקפית. הרמטכ"ל אמר שהתכניות המבצעיות מוכנות ותורגלו, אך בגלל ההתראה הקצרה לא הספיק להכין סקירה מפורטת בנושא.

כיכר השבת