הולך רגל בן 84 נפגע במצב בינוני מרכב בחיפה

מבזקים נוספים
איבדתם משהו ברכבת? רכבת ישראל יוצאת מבצע מיוחד ל'השבת אבידה'
כובעים, תפילין, סידורים, כינורות, חכות וציוד לדיג, אריזות מהדיוטי פרי, קורקינטים, טלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים וטאבלטים, אוזניות אלחוטיות - אלו רק חלק מהדברים שנשכחו ברכבות בחודשי הקיץ | כעת, רכבת ישראל יוצאת במבצע להשבתן של אבדות שנשכחו ברכבת חזרה לבעליהן (בארץ)קובי אטינגר
אסון ליד תחנת הדלק: הצעירים שגנבו רכב יוקרה מחצו למוות סבא וסבתא
טרגדיה קשה בניו ג'רזי: ארבעה צעירים שגנבו רכב יוקרה בשווי מאות אלפי דולרים נמלטו במרדף משטרתי ממושך ומסוכן שנמשך שעות. האירוע הסתיים בהתרסקות חזיתית קטלנית, שגבתה את חייהם של בני זוג. הנערים ניסו להימלט ברגל אך נעצרו, וכעת הם עומדים בפני אישומים חמורים (בעולם)יוסי נכטיגל
10 מיליון דולר לראש: המצוד האמריקני שמטלטל את צמרת טהרן
וושינגטון מחפשת מידע על חמישה מהאנשים החזקים במנגנון הצבאי והביטחוני של איראן: עד 10 מיליון דולר למידע שיוביל לזיהוי או לאיתורם (חדשות בעולם)דני שפיץ
התעלות בקאנטרי; פרחי החסידים התרגשו, האדמו"ר הגיע לביקור הוד במחנות הקיץ
האדמו"ר מבאבוב 45 ערך ביקור הוד בארבעת מחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאטנרי לרגל סיום הזמן • שבת מרוממת בישיבה הקטנה, לימוד בחברותא במוצ"ש עם התלמידים שזכו בגורל, ומבחנים פומביים במעמדי 'יומא טבא לרבנן' • סיקור ותיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
ח"כ צבי סוכות ניפץ אנדרטה לזכר מחבל | צה"ל יוצא במתקפה נגדו
ח"כ צבי סוכות נכנס הבוקר לכפר הפלסטיני מדמא ותועד שם משתתף בשבירת אנדרטה שהוקמה לזכר מחבל | סוכות טען כי פנה לצבא בדרישה להסיר את האנדרטה, אך לאחר שהיא נשארה במקומה הוא נכנס לפרק אותה | בצה"ל תקפו את הח"כ ומסרו כי "המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר" (חדשות)יוסי נכטיגל
רעידת אדמה בלונדון | בית הדין הורה להשבית את הלימודים בכל הסמינרים בעיר; זו הסיבה
צעד חסר תקדים בציבור החרדי: בית הדין בלונדון הורה להשבית כליל את פתיחת שנת הלימודים בכל הסמינרים בעיר • הרבנים מתייצבים לצד הבנות שטרם שובצו ומבהירים: "לא יפתחו השערים עד שאחרונת התלמידות תמצא את מקומה" • בעולם החינוך קוראים: "מהם יראו וכן יעשו בכל העולם" • המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
נהגים שוכבים על הכביש: המשבר החדש שמשתק את איראן
תורים של קילומטרים בטהרן, נהגים שמגיעים לפנות בוקר ונרדמים במכוניות – ואז מגלים שהמשאבות התרוקנו | המשבר שמתחיל בתחנות הדלק מאיים להפוך למשבר כלכלי ופוליטי רחב הרבה יותר (חדשות בעולם)דני שפיץ
ניצחון על הצורר הנאצי; שורדת השואה מרת חנה גולדברגר ע"ה הלכה לעולמה בגיל 100
ברוך דיין האמת: שבוע לאחר שמלאו לה מאה שנה, הלכה אמש לעולמה האשה החשובה מרת חנה גולדברגר ע"ה • המנוחה ע"ה, נותרה שריד יחיד ממשפחתה שנספתה בשואה, שפכה דמעות כמים על החינוך וזכתה לראות דור חמישי ומאות צאצאים • אמש התקיימה הלווייתה באישון ליל בהר המנוחות (דיין האמת)חיים רוזנבוים