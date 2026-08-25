כוחות הביטחון והשיטור של המשטר האיראני עשו שימוש נרחב ומכוון במסגדים ברחבי הבירה טהרן כבסיסים מבצעיים, עמדות מעקב ומאחזי ירי במהלך הדיכוי הדמים של גל המחאות בחודש ינואר האחרון. כך עולה מתחקיר מקיף שפרסמה רשת התקשורת "איראן אינטרנשיונל", המתבסס על הקלטות קשר שיוורטו, סרטוני וידאו ועדויות ראייה רבות מגל הבלבול והמהומות ששטף את המדינה.

הנתונים שנחשפו מראים כי בתאריכים 8 ו-9 בינואר, ימים שבהם יצאו המונים לרחובות טהרן והתמודדו עם יד ברזל מצד השלטונות, שימשו מספר מסגדים מרכזיים בבירה כנקודות כינוס ופעילות של כוחות הממשל. בין היתר, בהקלטת קשר אחת שיוורטה ונחשפה בתחקיר, נשמעים אנשי כוחות הביטחון מדברים על פריסת כוחות וציוד עזר בתוך מסגד "אימאם חוסיין", הממוקם בצפון-מערב טהרן. עדי ראייה באזור סיפרו כי במקביל לריכוז הכוחות בתוך הבית התפילה, נותקה אספקת החשמל בשכונה ורחפני מעקב חגו באוויר.

עדויות נוספות מצביעות על דפוס פעולה שחזר על עצמו במספר מוקדים, ובהם מסגדים לאורך שדרות אנדרזגו ומסגד קולהאק הגדול. עדי ראייה תיארו כיצד אנשי ביטחון בלבוש אזרחי או מדים ניצבו מחוץ למבנים כדי להתגרות במפגינים ולמשוך אותם, ולאחר מכן הגיחו כוחות נוספים מתוך המסגדים עצמם, התנפלו על האזרחים, הכו אותם קשות וביצעו מעצרים נרחבים.

חלק חמור במיוחד בתחקיר מתמקד בשימוש בגגות המסגדים כעמדות תצפית וירי חי לעבר ההמון. עד ראייה מאזור שדרות כאשאני במערב טהרן שחזר כי לאחר שהושלך רימון הלם לפריקת ההתקהלות, החלו אנשי כוחות הביטחון לירות לעבר האנשים מגג המסגד הסמוך. עד נוסף בשכונת נאצי-אבאד בדרום העיר דיווח על ירי מקביל שהתבצע מגגות של מסגדים ומבסיסי מיליציית ה'בסיג''. על פי הדיווחים, במספר מקרים נשברו חלונות בקומה העליונה של המסגדים כדי לייצר חרכי ירי, וחלק מהנשקים אף היו מצוידים בציוני לייזר.

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לצד השימוש המבצעי, התחקיר מעלה חשדות כבדים לפרובוקציות מתוכננות מצד הממשל. מספר עדי ראייה טענו כי אנשי כוחות הביטחון הם אלו שהציתו או גרמו נזק באופן יזום לחלק מהמסגדים, ובאחד המקרים אף השאירו שסתומי גז פתוחים לפני שנטשו את המקום. מעשים אלו, לפי ההערכות, נועדו ליצור מצג שווא לפיו המפגינים הם שפוגעים במבני קודש ובמבני ציבור, טענה ששימשה שוב ושוב את שופרי התעמולה של המשטר באיראן כדי להצדיק את ההפעלה האלימה של האמצעים נגד האזרחים.

תופעה זו של ניצול מתקנים אזרחיים ודתיים לצורכי שיטור ולוחמה אינה חדשה באיראן, אך היקפה בגל המחאות האחרון מעורר דאגה רבה. תחקירים קודמים של הרשת במחוז אלבורז הסמוך חשפו שימוש דומה בספריות ציבוריות כמחסני תחמושת, בבתי ספר כמפקדות כינוס ובגגות של בתי קולנוע כעמדות ירי. גם בעבר, במהלך אירועי "יום שישי העקוב מדם" בזאהדאן בספטמבר 2022, תיעדו ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ירי של כוחות המשטר לעבר מתפללים ומפגינים מגגות מסגדים ומתחמי תפילה.

הראויות המצטברות מטהרן מחזקות את הקביעה כי המערכת הביטחונית באיראן הפכה את בתי התפילה לחלק בלתי נפרד ממנגנון הדיכוי והמעקב שלה, תוך רמיסת המקומות וסיכון חייהם של אזרחים חפים מפשע.