דיווח: הרוג בתקיפת כטב"מ בח'אן יונס, אתמול חוסל מפקד חמאס

ח"כ צבי סוכות נכנס הבוקר לכפר הפלסטיני מדמא ותועד שם משתתף בשבירת אנדרטה שהוקמה לזכר מחבל | סוכות טען כי פנה לצבא בדרישה להסיר את האנדרטה, אך לאחר שהיא נשארה במקומה הוא נכנס לפרק אותה | בצה"ל תקפו את הח"כ ומסרו כי "המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר" (חדשות)

יוסי נכטיגל