ח"כ יעל רון בן משה מודיעה שלא תצטרף למסגרת הפוליטית של גנץ

מבזקים נוספים
חשבתם שתואר באוניברסיטה פחות מתאים לכם? כדאי שתראו את זה
יום פתוח לסטודנטים חרדים באוניברסיטת בר-אילן - עם תנאי קבלה מותאמים, מלגות ומעטפת שתעזור לכם להתחיל נכוןיוסי כץ
כך עושים את זה: הכירו את תנאי הקבלה המותאמים לסטודנטים חרדים
יום פתוח לסטודנטים חרדים באוניברסיטת בר-אילן - עם תנאי קבלה מותאמים, מלגות ומעטפת שתעזור לכם להתחיל נכון.יוסי כץ
"יש דיווחים על גניבות של מאות אלפי שקלים" | הפתרון לזיוף סרטוני וידיאו ב-AI
במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)כיכר השבת
איראנים מגלים: מהבניינים האלו בטהרן ירו באכזריות על המפגינים הגיבורים
תחקיר נרחב של רשת "איראן אינטרנשיונל", המבוסס על הקלטות קשר, תיעודי וידאו ועדויות ראייה, חושף כי כוחות הביטחון האיראניים הפכו מסגדים ברחבי טהרן לבסיסי מבצעים פעילים במהלך הדיכוי האלים של מחאות ינואר. לפי הממצאים, המסגדים שימשו לפריסת כוחות, מעקב רחפנים, ביצוע מארבים ואף עמדות ירי מהגגות לעבר מפגינים. כמו כן, עולות טענות קשות כי אנשי כוחות הביטחון יזמו בעצמם הצתות ונזק למסגדים כדי להאשים את המפגינים בהשחתת אתרי קודש | הפרטים המזעזעים (בעולם)דניאל הרץ
כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם
שתי מורות בסין הפכו שיעור על חשמל סטטי להדגמה בלתי נשכחת, כשהילדים גילו על ראשם כיצד מטען חשמלי יכול לגרום לשיער להתרומם (חדשות בעולם)דני שפיץ
הבנים ירשו, האחיות נזרקו: קרב הירושה על דירות היוקרה
שלוש אחיות דרשו לבטל צוואה של הוריהן בטענה לזיוף והשפעה בלתי הוגנת, אך השופטת דחתה את תביעתן בטענה לשיהוי כבד. הדירות והכספים יישארו בידי האחים, והבנות חויבו בהוצאות משפט כבדות (חוק ומשפט)דניאל הרץ
"טראמפ, תכין סוללות": קנדה מאיימת לנתק את החשמל לארה"ב
אונטריו מאיימת להפסיק את אספקת חשמל לארה"ב בתגובה למכסים של טראמפ | ראש הממשלה דאג פורד: "הכול על השולחן" (בעולם)אריה רוזן
תפס ילדה שנפלה ממרפסת בגובה 6 מטרים - ונעלם
גבר הבחין בילדה בת שנתיים כשהיא תלויה ממרפסת בגובה של כשישה מטרים – וזינק להציל אותה ברגע האחרון (חדשות בעולם)דני שפיץ