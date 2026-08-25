פועל בן 30 נפגע במצב בינוני מחפץ כבד באתר בניה בתל אביב

מבזקים נוספים
נעצרו 4 חשודים בתקיפת שחקנים ואוהדים בנתניה
משטרת ישראל עצרה הלילה ארבעה חשודים בעקבות אירועי אלימות שהתפתחו אמש בתום משחק כדורגל באצטדיון מרים בנתניה. החשודים תקפו שחקנים ואוהדים של הקבוצה היריבה ביציאה מהאצטדיון, וניפצו שמשות של מספר כלי רכב בצירים הסמוכים. שני קטינים נחקרו והורחקו ממשחקי כדורגל, ושני בגירים יובאו היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.קובי רוזן
הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה
הטרנד ששוטף את הרשת הוא ללא ספק אותם אנשים שקופצים מהמצוקים, אבל הרגע שלפני הקפיצה יש משהו מסקרן אפילו יותר (חדשות בעלם)דני שפיץ
"סע אחריו": נהג מופתע מצא את עצמו בשיאו של מרדף משטרתי | צפו
נהג אובר ביוסטון נקלע למרדף משטרתי כששוטרים קפצו למכוניתו. האירוע המפתיע תועד במצלמת הרכב והפך לוויראלי (בעולם)אריה רוזן
פרטים חדשים נחשפים על הימים שקדמו לרצח המזעזע בבית שמש
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש במספר ימים נוספים | נחשף: משפחתו פנתה לקופת החולים ימים לפני הרצח וביקשה בדיקה פסיכיאטרית דחופה, אולם זו נדחתה| במקביל מתחזק החשד שהיה תחת השפעת סמים (אקטואליה)קובי רוזן
גם כאשר האכיפה המשטרתית אינה נראית לעין - היא קיימת | צפו
משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) יצאה לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים תוך שימוש במגוון אמצעי אכיפה דיגיטליים | כך זה נראה (משטרה)קובי רוזן
חשבתם שתואר באוניברסיטה פחות מתאים לכם? כדאי שתראו את זה
יום פתוח לסטודנטים חרדים באוניברסיטת בר-אילן - עם תנאי קבלה מותאמים, מלגות ומעטפת שתעזור לכם להתחיל נכוןיוסי כץ
כך עושים את זה: הכירו את תנאי הקבלה המותאמים לסטודנטים חרדים
יום פתוח לסטודנטים חרדים באוניברסיטת בר-אילן - עם תנאי קבלה מותאמים, מלגות ומעטפת שתעזור לכם להתחיל נכון.יוסי כץ
"יש דיווחים על גניבות של מאות אלפי שקלים" | הפתרון לזיוף סרטוני וידיאו ב-AI
במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)נריה סעדיה