אם אתם מאלה שרואים כתבה וחושבים איך הייתם עושים אותה אחרת, חולמים להפיק, לערוך, לתחקר או לעמוד מול מצלמה - שימו לב למה שקרה עכשיו: ביה"ס לתקשורת - "טאלנט מדיה" קיבל הכרה ממשרד העבודה, הורחב לשנת לימודים מקצועית ונכנס לתוכנית השוברים | לזכאים - עד 75% מימון משכר הלימוד | ולראשונה, הבשורה הזו פתוחה גם לנשים חרדיות (חרדים)

חני שטיין