מבזקים נוספים
בכירים ב'אגודה' שוברים את הכלים: "גור לא מייצגים אותנו; בוחנים ריצה כבלוק טכני - לא עם דגל" • חשיפה
חסידות גור פתחה במגעים עם 'דגל התורה' על הריצה המשותפת בבחירות הקרובות - והסערה פרצה במהרה | בעוד 'דגל' מתמודדת עם קרבות עזים מבית בין בתי הרבנים ובין הנציגים שלא מעורבים, בכירים בשלומי אמונים ובחסידות בעלזא מצהירים רשמית: "גור לא מייצגים אותנו, אין משא ומתן עם דגל" | הבכירים חושפים: אנו בודקים היתכנות לריצה כבלוק טכני עם מפלגה אחרת | וגם, האם מוטי בבצ'יק יצליח להחזיר את המקום של צאנז לגור? (חרדים)חנני ברייטקופף
חסידים, ליטאים וספרדים בכולל אחד; הרבי הפתיע, הופיע לביקור ופגש את אחיו
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם מקל ארוך באישון ליל; כך קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו
חשוד בן 49 משפרעם איים על עובדת תחנת דלק ודרש כספים • שוטרים אתרו אותו תוך דקות | הוגשה הצהרת תובע - צפו בתיעוד מהשוד בתחנת דלק (חדשות משטרה)קובי רוזן
צה"ל ושב"כ תקפו והשמידו: זה מה שנמצא במחסנים ברחבי עזה | צפו
חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור הושמדו בתקיפות מדויקות • רקטות, כלי נשק ומטענים אוחסנו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)ב. ניסני
בעיר הדרומית: חסיד בעלזא בן 59 נפגע מאוטובוס ופונה לבית החולים
הולך רגל חרדי בן 59 נפגע בתאונה ברחוב חטיבת הנגב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני (חרדים)שאול כהנא
״הפעם לוקחים אחריות״: מפלגת ׳הציבור החרדי׳ השיקה את קמפיין הבחירות
יו״ר מפלגת ׳הציבור החרדי׳, מוטי לייטנר: ״החברה החרדית ניצבת בפני איום קיומי; הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כמדיניות – והפכו אותנו לציבור הנרדף והמושמץ במדינה״ (חרדים)אסף מגידו
ירי מטווח אפס: הציד שמסעיר את ארה"ב
מה שנראה כמו סצנה של יחידת קומנדו הפך לכלי עבודה של ביולוגים: מסוקים, רשתות וחיצי הרדמה במרדף להציל את חיות הבר (חדשות בעולם)דני שפיץ