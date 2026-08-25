נעצרו 16 שוהים בלתי חוקיים וחשוד בהלנתם בג'לג'וליה

מבזקים נוספים
טרגדיה נוראית: התינוקת שאימה נהרגה בתאונה - נפטרה אחרי 6 שבועות
התינוקת הדר כהן ע"ה נפטרה בבית החולים אסותא באשדוד • אימה צופיה כהן ע"ה נהרגה בתאונה חזיתית לפני 6 שבועות | הפעוטה חולצה בניתוח קיסרי חירום וכעת דווח שלמרבה היגון והצער היא נפטרה (חרדים)דוד הכהן
דרמה במודיעין עילית: סניף הדואר פונה לאחר שהתקבלו מעטפות חשודות
חבילה עם חומרים נוזליים העלתה חשד בסניף הדואר במודיעין עילית • לוחמי האש בידדו את הזירה ופינו את הסניף | צוותי ניטור חומרים מסוכנים פועלים במקום (בארץ)קובי ישראל
טראמפ זועם: "איראן הורגת מפגינים בהיקף חסר תקדים - זה חייב להיפסק"
הנשיא האמריקני כתב היום בזעם: המשטר האיראני מבצע הוצאות להורג המוניות של מפגינים, "אפילו בזמן שהם לא מוחים" | "הרפובליקה האיסלאמית הכושלת לא משלמת לחלקים בצבא שלה" (בעולם)יוסי נכטיגל
שולי רנד ומיכל כבר לא - ועכשיו זה סופי | זה מה שהיא סיפרה בשידור חי
שנים של סכסוך תקשורתי בין שולי רנד לאשתו לשעבר מיכל רנד, הגיעו לסיומן • מיכל סיפרה על הרגעים המורכבים ואת סכום הכסף שקיבלה | "תודה לקל על הגאולה" (חרדים)איציק אוחנה
בכירים ב'אגודה' שוברים את הכלים: "גור לא מייצגים אותנו; בוחנים ריצה כבלוק טכני - לא עם דגל" • חשיפה
חסידות גור פתחה במגעים עם 'דגל התורה' על הריצה המשותפת בבחירות הקרובות - והסערה פרצה במהרה | בעוד 'דגל' מתמודדת עם קרבות עזים מבית בין בתי הרבנים ובין הנציגים שלא מעורבים, בכירים בשלומי אמונים ובחסידות בעלזא מצהירים רשמית: "גור לא מייצגים אותנו, אין משא ומתן עם דגל" | הבכירים חושפים: אנו בודקים היתכנות לריצה כבלוק טכני עם מפלגה אחרת | וגם, האם מוטי בבצ'יק יצליח להחזיר את המקום של צאנז לגור? (חרדים)חנני ברייטקופף
חסידים, ליטאים וספרדים בכולל אחד; הרבי הפתיע, הופיע לביקור ופגש את אחיו
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם מקל ארוך באישון ליל; כך קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו
חשוד בן 49 משפרעם איים על עובדת תחנת דלק ודרש כספים • שוטרים אתרו אותו תוך דקות | הוגשה הצהרת תובע - צפו בתיעוד מהשוד בתחנת דלק (חדשות משטרה)קובי רוזן